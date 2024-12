Hall of Fame 2025 | Carmelo Anthony, Dwight Howard et Sue Bird candidats

Cette année, quelques jolis noms sont entrées au Hall of Fame (Vince Carter, Chauncey Billups, Michael Cooper ou encore Jerry West), mais la prochaine cuvée pourrait être encore plus prestigieuse.

Ainsi, on a appris ce jeudi que Carmelo Anthony, Dwight Howard, Marc Gasol et Amar’e Stoudemire chez les hommes, mais aussi Sue Bird, Maya Moore, Sylvia Fowles et Chamique Holdsclaw chez les femmes, étaient pour la toute première fois éligibles pour intégrer le Panthéon du basket en 2025. Sans oublier Doc Rivers, Billy Donovan ou encore Mark Few chez les entraîneurs.

Comme il y a un an, l’équipe américaine des Jeux olympiques de Pékin 2008, la fameuse « Redeem Team », est également dans la liste. Même chose pour Penny Hardaway, Bill Laimbeer et Shawn Marion, qui n’avaient pas pu y entrer les autres années. Ce sont au total pas moins de 189 noms qui peuvent espérer rallier Springfield dans un an.

Le verdict final en avril

Cette première liste sera ensuite affinée lors du All-Star Weekend, le 14 février, avec l’annonce des finalistes. Pour connaître le choix final (et si secret) du comité et donc les nouveaux entrants de septembre, il faudra patienter jusqu’au 5 avril, pendant le Final Four NCAA.

À noter que, pour intégrer le Hall of Fame, il ne faudra maintenant plus attendre trois saisons complètes après sa retraite, mais uniquement deux, comme annoncé par son président, Jerry Colangelo.