Les franchises NBA, meilleur rapport valorisation/recettes dans le sport

Les audiences de la NBA sur ESPN/ABC et TNT ont encore lourdement chuté en ce début de saison, mais Adam Silver n’est pas inquiet… et les investisseurs non plus. Comme Forbes, Sportico publie son classement de la valorisation des franchises, avec des Golden State Warriors qui dépassent les 9 milliards de dollars !

La valeur de la franchise de la Baie a encore augmenté de 10% en un an, alors qu’on retrouve derrière les New York Knicks (8.3 milliards, +12%), les Los Angeles Lakers (8.1 milliards, +10%) puis les Brooklyn Nets (5.7 milliards, +43%), les Los Angeles Clippers (5.7 milliards, +25%) et les Boston Celtics (5.7 milliards, +11%).

Des revenus TV encore boostés

Évidemment, le premier facteur d’explication de cette hausse est le nouveau contrat TV négocié par la NBA, qui débutera à la saison 2025/26. Un contrat TV à 76 milliards de dollars qui va apporter encore plus d’argent garanti aux clubs. Cette année, les équipes vont ainsi chacune recevoir un peu plus de 100 millions de dollars par rapport aux droits de diffusion à la télévision nationale. Ce sera 137 millions de dollars la saison prochaine, et ça va augmenter graduellement, jusqu’à atteindre 296 millions de dollars en 2035/36 !

D’ailleurs, Sportico fait un classement intéressant, avec le rapport valorisation/recettes par ligue.

Avec une valeur moyenne de ses franchises à 4 milliards de dollars, et des recettes annuelles moyennes de 362 millions de dollars, la NBA domine ce classement (11.9), devant les franchises de MLS (9.6). Ce n’est que derrière qu’on retrouve les franchises de NFL (9.3), de NHL (7.7) puis de WNBA (7.3) ou encore de MLB (6.7).

Sportico inclut également dans ce classement les 30 plus gros clubs de football (Real Madrid, Manchester United, FC Barcelone…) qui n’évoluent pas en MLS, avec une valorisation moyenne de 2.2 milliards de dollars, pour des revenus annuels de 432 millions de dollars. Soit un rapport de « seulement » 5.0 pour ces géants du football.

Des salles précieuses… et un sport global

Mais comment expliquer que les investisseurs valorisent tellement les franchises NBA, alors qu’elles génèrent moins d’argent que les clubs d’autres ligues, comme la NFL ou la MLB ?

Plusieurs facteurs : le premier, c’est que les franchises NBA qui possèdent leur salle peuvent générer des revenus différemment, notamment avec des concerts les jours sans match. Le Madison Square Garden (Knicks), le Barclays Center (Nets), le TD Garden (Celtics), l’United Center (Bulls), la State Farm Arena (Hawks), la Scotiabank Arena (Raptors), la Capital One Arena (Wizards) et beaucoup d’autres salles NBA accueillent beaucoup d’autres évènements durant l’année, ce qui diversifie les rentrées d’argent. Évidemment, c’est un énorme avantage face aux stades des franchises NFL ou MLB, qui ne peuvent servir qu’au football américain et au baseball.

Le deuxième point, c’est que les investisseurs pensent que les franchises NBA sont les seules (peut-être avec celles de MLS) à pouvoir profiter de l’environnement économique avantageux (et garanti) des ligues fermées américaines, tout en pouvant profiter d’une exposition internationale, le basket étant un sport « exportable ».

Car même si les franchises NFL sont très puissantes sur le marché américain, les franchises NBA peuvent potentiellement toucher plus de consommateurs, en Chine, en Europe et partout ailleurs dans le monde.