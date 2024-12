LeBron James avait juste besoin de souffler

Après la défaite contre les Wolves, JJ Redick ne savait pas quand LeBron James allait effectuer son retour. Finalement, le coach n’a pas attendu bien longtemps puisque, dimanche soir face aux Grizzlies, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA était sur le parquet au moment de l’entre-deux.

Dès les premiers instants, il a rassuré sur son pied gauche, avec un dunk et un contre. Dans la victoire des siens, il va terminer avec 18 points (7/17 au shoot), 8 rebonds et 8 passes, mais aussi 5 ballons perdus. Il n’avait plus joué depuis le 6 décembre, donc ces neuf jours ont freiné son rythme mais également permis de recharger ses batteries.

« Après ce match contre les Hawks, après le road trip, j’ai fait le point sur mon pied, sur mon corps. Je me suis préparé pour jouer Portland le dimanche mais j’ai décidé que ce serait mieux de ne pas jouer », explique LeBron James. « Ensuite, en regardant le calendrier, on jouait à nouveau le vendredi. J’avais l’opportunité de prendre quelques jours de plus pour mon corps et ma tête pour être présent ce dimanche. Ça a fonctionné. »

« Difficile de maintenir ce niveau d’excellence pendant si longtemps »

Privés de leur leader pendant deux rencontres, les Lakers ont fait le minimum en s’imposant face aux Blazers puis en perdant contre les Wolves. Le prix à payer pour récupérer un « LBJ » en meilleure forme physique et mentale.

« J’ai joué 15 saisons en NBA et j’étais épuisé mentalement et physiquement. J’ai tout donné et je n’avais plus d’essence », se souvient JJ Redick. « Pour des joueurs comme lui ou Chris Paul, les Tom Brady, Roger Federer, c’est difficile de maintenir ce niveau d’excellence pendant si longtemps, car ça demande tellement d’efforts, et pas seulement au niveau physique. »

Néanmoins, le All-Star de Los Angeles n’en a pas fini avec son souci au pied gauche, qui le gêne depuis quelques années précise-t-il. « Ce n’est pas derrière moi, c’est à gérer au quotidien », prévient James. « Il a eu une semaine de repos, avait de l’énergie, qu’il a transmise au groupe », se réjouit Anthony Davis, énorme avec 40 points face aux Grizzlies. « Il fait avec des blessures, mais cette semaine de repos lui a permis de se soigner et de revenir. Il avait des jambes. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 23 35 49.5 35.9 76.2 0.9 7.1 8.0 9.1 1.2 0.7 4.1 0.6 23.0 Total 1515 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.