Un immense Anthony Davis permet aux Lakers de rebondir face aux Grizzlies

L’information du début de match, pour les Lakers, c’était évidemment le retour de LeBron James, après deux matches manqués de suite. Il s’illustre rapidement avec un gros dunk et un contre. Mais c’est bien Anthony Davis le plus en forme, avec 12 points dans un très bon premier quart-temps pour Los Angeles. Les Grizzlies sont en panne de solutions offensives (30-20). Ça se confirme en deuxième quart-temps et l’écart gonfle : +15, puis +20 pour les Lakers. Anthony Davis s’amuse dans la défense et il y a une différence claire et nette à la mi-temps (64-46).

Le troisième quart-temps apporte une nouvelle vérité, surtout quand l’intérieur All-Star de Los Angeles doit sortir, visiblement touché à l’épaule. Pendant son absence, les Grizzlies retrouvent du mordant et passent un 19-5. Les troupes de JJ Redick perdent un peu le fil et surtout beaucoup de ballons. Tout est à refaire ou presque à l’aube du dernier acte (86-77).

Mais heureusement pour le coach, Anthony Davis revient et enchaîne les paniers. Certes Ja Morant et ses coéquipiers ne lâchent pas, sauf que patients, les Lakers font bien tourner le chrono et s’assurent un succès (116-110) globalement mérité, après leur revers contre les Wolves.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match aux deux visages. Les Lakers ont tendance à montrer plusieurs profils cette saison. Un séduisant, l’autre inquiétant. Ce fut le cas en première période où la défense était parfaitement en place et l’attaque, en panne en décembre, de retour. En deuxième mi-temps, ce fut moins probant. On peut faire le même constat pour les joueurs de Taylor Jenkins, perdus en première période avec le ballon et bien plus intéressants en seconde période. Le spectacle n’était pas toujours au rendez-vous : les deux équipes ont commis beaucoup de fautes et perdu au total 41 ballons…

– LeBron James de nouveau en tenue. Après dix jours sans jouer, touché au pied, le leader de Los Angeles a fait son retour. Avec 18 points, 8 rebonds et 8 passes, il a globalement fait son match même s’il a bien semblé en manque de rythme, ne shootant qu’à 7/17 et perdant 5 ballons.

– Grosse performance pour Anthony Davis. Si ce n’est son alerte à l’épaule en troisième quart-temps, l’intérieur a fait plaisir aux fans des Lakers. Dominant du début à la fin, il a fait très, très mal aux Grizzlies. Il termine avec 40 points à 15/22 au shoot et 16 rebonds. Et quand il est comme ça, il règle pas mal de problèmes de Los Angeles, notamment les balles perdues ou la maladresse à 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.