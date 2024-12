Un repos nécessaire et bénéfique pour Bilal Coulibaly

Épuisé par ses nouvelles responsabilités offensives, Bilal Coulibaly avait connu un gros coup de pompe entre la fin du mois de novembre et début décembre, avec seulement 5.2 points de moyenne à 17% de réussite au shoot et 5% à 3-pts sur une séquence de six matches. Puis il a sorti la tête de l’eau face à Memphis, avec 17 unités.

Ensuite, les deux soirées de NBA Cup ont offert plusieurs jours de repos à une grande partie de la ligue. Les Wizards ont ainsi eu quatre journées pour souffler, et le Français en a pleinement profité.

« J’avais besoin de ce break », reconnaît-il après la rencontre face aux Cavaliers. « Avoir le temps pour aller à la salle et pour beaucoup shooter, j’en avais besoin. On en avait tous besoin et on a fait un bon match. »

Surtout lui donc, avec 27 points, son record en carrière égalé, puisqu’il avait déjà atteint cette marque le 30 octobre face aux Hawks. Il avait des jambes pour pénétrer et dunker. « J’ai vu des ouvertures, je suis allé au cercle, et mes coéquipiers m’ont trouvé », dit-il.

De plus, ses paniers primés dans les dernières minutes ont donné de l’espoir aux Wizards jusqu’à la fin.

Bilal Coulibaly finit cette rencontre, perdue par Washington, avec 27 points donc, mais surtout un propre 10/18 au shoot dont un très bon 5/8 à 3-pts, ainsi que 6 rebonds, 5 passes et 2 contres en 40 minutes.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 22 35 44.3 30.3 78.9 1.5 3.9 5.4 3.2 2.5 1.5 2.0 0.8 12.5 Total 85 29 43.8 33.3 73.3 1.0 3.4 4.4 2.1 2.3 1.0 1.5 0.8 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.