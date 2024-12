Scoot Henderson ne pense pas à ses camarades de Draft

Qu’elle semble lointaine l’époque où un duel entre Scoot Henderson et Victor Wembanyama électrisait la sphère NBA. Début novembre, les Blazers se déplaçaient dans le Texas et l’affrontement entre le 1er et le 3e choix de la Draft 2022, au cours duquel ni l’un ni l’autre n’a beaucoup brillé, n’a généré aucune attention particulière.

Il faut dire que la carrière du meneur des Blazers prend pour le moment une trajectoire bien en deçà des attentes. Alors que le Français, tout comme le second choix de cette Draft, Brandon Miller, s’imposent comme des pièces maîtresses de leur équipe respective, l’ancien joueur de l’Ignite ne parvient toujours pas à s’imposer durable dans le cinq de son équipe.

« Certaines des leçons les plus précieuses sont de ne pas regarder comment les autres jouent. Il ne faut pas souhaiter avoir ceci ou cela. Je le savais depuis longtemps, mais je dirais que c’est très utile pour tous les jeunes joueurs qui arrivent », se détache-t-il.

Devenir l’un des meilleurs

Garde-t-il pour autant un œil sur ses camarades de Draft pour se comparer ? « Pas du tout, honnêtement. Je garde un œil sur la ligue. Si l’un d’entre eux se distingue, je le verrai, ou lorsqu’on l’affronte. Je veux être l’un des meilleurs de la ligue. Je ne veux pas être l’un des meilleurs jeunes. C’est mon objectif », affiche-t-il, toujours confiant, auprès d’Hoopshype.

Au regard de ses performances cette année, à la baisse par rapport à sa saison rookie, il y a encore du boulot. Sa moyenne de points est en baisse, son adresse à 3-points ne décolle pas (32%) et il perd beaucoup de ballons (3) par rapport à son temps de jeu (26 minutes).

« Mes prochaines étapes (pour progresser) seront de contrôler le rythme du match et de savoir quand il est temps pour nous de ralentir et d’exécuter nos systèmes à fond pour gagner du temps, ou d’obtenir des stops en défense, et de savoir quand il est temps d’obtenir un panier et de jouer rapidement », analyse-t-il.

Se comporter en leader

Ce dernier a plutôt un bon modèle en matière de gestion à ses côtés, en la personne de Chauncey Billups, dont il dit avoir déjà tant appris. Au contact du Hall of Famer, Scoot Henderson essaie de se comporter en leader.

« Il s’agit d’essayer de guider les gars vers les bonnes choses dans ce qu’ils font et quand ils se trompent aussi. […] Dans le vestiaire, ils me montrent beaucoup de respect. Je pense que notre jeune groupe est très soudé en ce moment. On a tous le même respect les uns pour les autres », rapporte-t-il.

Convaincu que ses Blazers deviendront « rapidement l’une des meilleures équipes de la ligue grâce à notre jeune noyau », le meneur a un souhait : « Donner à la ville une raison de venir aux matchs et que les fans du monde entier se réjouissent de voir que les Blazers sont en pleine ascension. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 17 26 41.9 32.1 78.0 0.7 2.1 2.8 5.1 2.5 0.9 3.1 0.1 11.8 Total 79 28 39.1 32.4 81.1 0.8 2.2 3.1 5.4 3.0 0.8 3.3 0.2 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.