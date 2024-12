Des séances vidéo très particulières pour Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander

L’immense talent de Shai Gilgeous-Alexander éclipse celui de ses camarades, mais en février prochain, il pourrait débarquer au All-Star Game avec un coéquipier, Jalen Williams. En progression constante depuis son arrivée en NBA, l’ailier à tout faire du Thunder compile près de 22 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne, et ce qui impressionne ses partenaires, mais aussi les observateurs, c’est sa lecture du jeu.

Qu’il s’agisse de trouver l’espace libre à la finition, ou de chercher le meilleur « spot » possible pour un coéquipier, Jalen Williams excelle. Il y a du Draymond Green dans sa polyvalence, son volume du jeu et dans sa lecture des défenses. « Je sais ce que ressent Isaiah Joe lorsqu’on ne le sert pas lorsqu’il est démarqué à 3-points » explique-t-il. « Je sais ce que ça fait sur la durée, et j’ai conscience de ce qu’on ressent lorsqu’on est ignoré ». Des propos que pourrait valider Draymond Green.

Au Thunder, on effectue des séances vidéo en petits groupes

Pour aider Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, leurs deux principaux créateurs, à mieux évaluer les préférences de leurs coéquipiers, le staff du Thunder leur organise des séances de vidéos à part.

Pour l’ailier du Thunder, le plus compliqué a été de prendre conscience que ces séances n’avaient pas pour but de jauger son jeu, mais celui de ses partenaires.

« L’un des principaux obstacles que j’ai surmontés a été de pouvoir regarder la situation dans son ensemble au lieu de m’en prendre à moi-même, en essayant de trouver des moyens de contourner cette situation et de m’améliorer », expliquait-t-il lors du « media day ». « Avec eux (les assistants), j’ai appris à ne pas mâcher mes mots. Je peux leur dire quand je n’aime pas un système, ou que je ne me trouve pas bon dans un système, et j’explique pourquoi. Et ensuite, on part de ça pour travailler ».

Cette franchise, mutuelle, crée une relation de confiance entre les joueurs et le staff. « Mark (Daigneault) vient dans nos séances, et il peut dire qu’il s’est trompé » raconte Jalen Williams. « Cela permet à chacun de se sentir à l’aise, et de ne pas hésiter à dire quand on s’est trompé ».

Aborder le jeu de manière plus réfléchie

Même recul chez Shai Gilgeous-Alexander. « Pour moi, la vidéo ouvre les yeux. Tu prends les choses en pleine face. C’est écrit noir sur blanc. Si je devais être à tel endroit, c’est devant moi. Si je devais tirer et que j’étais trop passif ou trop agressif, je le vois en face de moi. Pour moi, il ne s’agit même pas d’être critique. »

À force d’effectuer des séances vidéo en commun, le duo est devenu de plus en plus complice, mais aussi plus réfléchi. « Shai m’a aussi appris à prendre les vidéos avec un peu de recul », enchaîne Jalen Williams. « C’est une vidéo. Tout ne sera pas parfait. Il y aura des fois où on fera la même erreur parce qu’on est un être humain. Il faut donc être capable d’être pointilleux, mais aussi de s’épargner ».

Quant à SGA, il est devenu bien plus cérébral dans son approche du jeu.

« Maintenant, quand je regarde le match, j’essaie de faire du coaching – pour voir ce que je ferais dans telle ou telle situation », conclut-il. « Je regarde et j’essaie de me dire : ‘OK, sur cette possession, je vais être en défense et je vais essayer d’orienter ce qu’ils doivent faire pour réussir un stop’. Parfois, je me dis : ‘OK, je vais regarder l’attaque et voir ce qu’il faut faire pour trouver une bonne position’. Je regarde le match de manière plus cérébrale. Je regarde le match de manière plus cérébrale et j’essaie de comprendre les préférences des joueurs. »