Même scénario, mêmes maux pour les Warriors en fin de match

Cela commence à ressembler à une mauvaise habitude pour les Warriors. À « Clutch City », contre les Rockets, Golden State s’est effondré dans le « money time », laissant filer une victoire qui semblait à portée, voire plus. Mercredi, l’équipe de la Baie menait encore de 6 points à moins de 80 secondes de la fin. Mais une mauvaise gestion des dernières attaques, puis une situation confuse qui a envoyé Jalen Green inscrire les lancers-francs de la victoire (et rendre fou de rage Steve Kerr) ont plombé les espoirs de Steph Curry et les siens.

Le « joueur le plus décisif » de la saison passée n’a ainsi pas pu éviter un nouveau revers frustrant aux siens. Golden State menait pourtant 90-84 après un lancer-franc de Jonathan Kuminga à 3 min 03 du buzzer. Avant de ne plus marquer le moindre point dans une bouillie de basket en attaque. Les Warriors ont conclu la rencontre avec trois tirs manqués, et quatre ballons perdus, dont deux violations des 24 secondes coup sur coup !

« C’est notre faute » assume Steve Kerr en conférence de presse. « On n’a pas réussi à marquer, on a perdu un ballon sur une passe de Draymond. On a fait un super travail à faire attention à nos passes après le premier quart-temps et demi où on avait été désastreux. Draymond doit prendre une bonne décision là-dessus, il a tenté de trouver Jonathan Kuminga, il aurait dû simplement rendre le ballon à Steph, et il le sait. Il se sent vraiment mal. »

Le risque de n’être qu’une « équipe médiocre »

Même malgré ça, les visiteurs étaient encore aux commandes avec la possession et de quoi faire tourner l’horloge jusqu’à 3 ou 4 secondes du terme. Mais Stephen Curry a tenté sa chance de loin après s’être crée un espace face à Dillon Brooks, sans réussite, avant ce rebond cafouillé et ce coup de sifflet de la discorde.

« Est-ce que j’ai tiré trop vite ou trouvé que c’était une bonne position ? Les deux » a estimé Stephen Curry. « C’était probablement quelques secondes trop tôt, mais ce tir me va. Si je le mets, on est dans l’avion direction Vegas. Je peux vivre avec ça. »

La conséquence est lourde, avec cette élimination aux portes du dernier carré de la NBA Cup et une septième défaite sur les neuf derniers matchs. Parmi elles, cinq se sont décidées dans les dernières minutes, le plus souvent alors que Golden State menait, parfois largement. Très sérieux lors des quinze premiers matchs de la saison, les Warriors inquiètent désormais.

« Cette habitude de ne pas arriver à marquer en fin de match doit être réglée ou alors nous serons une équipe médiocre » a asséné Stephen Curry. « J’ai ma part de responsabilité à ne pas être capable de nous mettre en place ou de finir les actions. Le ballon est dans mes mains, je dois mettre ces tirs. Mais on peut tous régler ça, trouver des systèmes qui peuvent nous donner de meilleures positions pour créer nos shoots. »

Des chiffres offensifs catastrophiques dans les dernières minutes

Steve Kerr partage le sentiment de sa star évoquant le « meilleur travail » qu’il doit opérer pour mettre ses joueurs « dans de meilleures conditions pour libérer Steph ou Jonathan » a-t-il expliqué en conférence de presse. « On est tous responsables dans cette défaite » a-t-il lâché.

Les trois jours de repos « offerts » par cette défaite vont-ils pouvoir être mis à profit pour pouvoir justement travailler avant le match contre Dallas dimanche ? « Je ne suis pas prêt à répondre à cette question, je suis furieux » a poursuivi le coach des Warriors. « Je voulais aller à Vegas, nous voulions gagner cette NBA Cup. »

Les chiffres sont en tout cas alarmants. Voilà Golden State désormais en bilan négatif (sept victoires pour huit défaites) dans les matchs jugés dans le « clutch » selon les critères de la NBA, à savoir avec un écart de cinq points moins à cinq minutes de la fin. Et la raison n’est pas difficile à trouver : les Warriors sont 28e en points marqués, 27e à l’adresse globale, 24e au nombre de 3-points inscrits et 25e au pourcentage de loin, 27e pourcentage aux lancers-francs, ou encore 2e équipe la plus contrée dans ces dernières minutes.

« Cela va être un moment crucial de notre saison si on peut résoudre ça parce qu’on joue suffisamment bien pour gagner la plupart de nos matchs » envisage Stephen Curry. « Et c’est à la fois un bon et un mauvais signe. » Il leur reste les trois quarts de la saison pour savoir de quel côté faire tomber la pièce.