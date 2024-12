Nikola Jovic a encore disparu de la rotation d’Erik Spoelstra

C’est sans doute le joueur qui symbolise le mieux les difficultés d’Erik Spoelstra à trouver le bon équilibre avec cet effectif de Miami. Car titulaire en début de campagne, puis remplaçant, Nikola Jovic ne joue désormais plus…

« Bien sûr que je suis frustré, simplement parce que je ne joue pas » admet-il. « Mais ça montre que j’ai encore du travail à faire. C’est ce que je fais actuellement. Il faut regagner cette confiance auprès des coachs. »

Pour être précis, le Serbe de 21 ans était indisponible pour deux des six derniers matchs durant lesquels il n’est pas rentré en jeu, la faute à une entorse subie à l’entraînement. Ça n’empêche qu’il n’est plus dans la rotation de son coach, ce qu’il n’attribue pas uniquement à son niveau de jeu, mais aussi à la complémentarité du groupe.

Trop friable défensivement ?

« Je sais que je suis assez bon. Je sais que je suis un bon joueur » assure-t-il. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de ça. C’est le style de basket qu’on veut jouer, les choses que le coach attend de certains groupes. Ce sont des trucs avec lesquels je ne colle pas actuellement. C’est pour ça que j’essaie de travailler sur tout ça pour revenir. Mais je ne remets pas du tout en question mes qualités pour autant. »

Pour être clair, Nikola Jovic semble payer ses limites défensives, alors que le Heat a déjà un joueur presque systématiquement ciblé par les attaquants adverses (Tyler Herro). Même si l’intéressé s’en défend.

« Je suis à l’aise, surtout quand on joue certaines équipes, qui choisissent certains duels. Et quand je switche face à eux, je vois que ce n’est pas le duel qu’ils cherchent. Donc ça me dit que je peux être un bon défenseur. Je ne dis pas que je suis un grand défenseur mais je suis absolument certain que je ne suis pas une faiblesse. »

L’avantage, pour le 27e choix de la Draft 2022, c’est que c’est loin d’être la première fois que son rôle évolue de façon drastique dans la rotation d’Erik Spoelstra. « Et ça ne sera pas la dernière » peut-il même annoncer.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 14 18 44.8 31.8 80.0 0.6 3.1 3.7 1.3 1.4 0.9 0.6 0.1 7.7 Total 75 18 44.4 36.0 77.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.6 0.6 0.8 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.