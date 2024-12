Tidjane Salaün rejoint à son tour l’infirmerie des Hornets

Et un blessé de plus aux Hornets. Alors que Grant Williams est « out » pour le reste de la campagne, et que Charles Lee doit déjà composer sans LaMelo Ball, Miles Bridges et Tre Mann, c’est Tidjane Salaün qui s’est blessé la nuit dernière, lors de la rencontre face aux Knicks, au Madison Square Garden.

Le rookie français, titulaire pour la septième fois de la saison, n’est ainsi resté qu’un peu plus de deux minutes sur le terrain. Le temps de claquer un dunk après une bonne coupe ligne de fond… puis de partir en contre-attaque après une interception. Problème : Josh Hart a tenté de couper l’action en passant devant lui, percutant alors son pied. De quoi le bloquer et faire tourner sa cheville, empêchant le tricolore de poursuivre le match.

Tidjane Salaün, qui restait sur son premier « double-double » en carrière face aux Sixers, avec 10 points et 10 rebonds, a tout de même mis ses deux lancers-francs, avant de faire faute pour rejoindre les vestiaires.

Pour les Hornets, c’est une mauvaise nouvelle de plus, alors que la franchise (6 victoires – 13 défaites, 13e à l’Est) plonge au classement avec cette septième défaite consécutive… avant de recevoir les Cavaliers.

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 19 20 32.0 29.4 70.6 0.9 3.3 4.2 1.0 1.4 0.6 0.8 0.2 5.1 Total 19 20 32.0 29.4 70.6 0.9 3.3 4.2 1.0 1.4 0.6 0.8 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.