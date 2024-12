Les Bucks n’avaient plus d’essence pour continuer leur série de victoires

Dans un match important, face aux Pistons, pour se qualifier pour le quart de finale de la NBA Cup, les Bucks avaient parfaitement négocié le virage, avec une victoire autoritaire. Sauf que ce succès a demandé beaucoup d’efforts et, le lendemain, pour la réception des Hawks, la belle série de sept succès de suite a pris fin.

« On n’aime pas perdre. On a gagné sept rencontres d’affilée et le vestiaire était silencieux après cette partie, ce qui est positif pour notre équipe, d’avoir le sentiment qu’on a laissé filer ce match », raconte Giannis Antetokounmpo.

Mais le Grec et ses coéquipiers avaient-ils encore de l’essence pour l’emporter ? Pas sûr, tant la défense n’a pas pu suivre les transitions des Hawks, ni protéger correctement son cercle.

« Pendant une majorité de la rencontre, on n’avait pas les jambes. On n’a pas bien analysé les choses, ce qui est un signe direct de fatigue », indique Doc Rivers. « On n’a pas bien appliqué nos systèmes. Nos passes étaient lentes, notre circulation n’était pas bonne. »

Oublier cette défaite et penser à Boston

Pourtant, avec un 12-0 en troisième quart-temps, les joueurs de Milwaukee ont réussi à s’offrir une fenêtre pour revenir dans la partie. Mais Atlanta aura une réponse rapide pour se donner de l’air.

« Cela arrive de temps en temps, il y a des matches dans le calendrier où je me dis qu’on va essayer de rester en vie jusqu’en deuxième mi-temps pour tenter de voler la victoire. Ce n’est pas bien de dire ça pour un match à domicile, mais c’était le sentiment de ce match. On a connu un match dur et avec beaucoup d’émotion la veille, donc là, on n’avait plus grand-chose », insiste le coach.

Alors, comme les Clippers, les Bucks sont-ils fatigués ? « Pas d’excuses : ils ont été meilleurs que nous », écarte Giannis Antetokounmpo. « On n’a pas mis assez de shoots, ni assez défendu. Ils ont été globalement meilleurs. »

Doc Rivers l’annonce déjà : il ne faut pas s’appesantir sur ce revers puisqu’il va falloir se frotter aux Celtics vendredi. « On ne va pas en faire des tonnes avec ce match. Il faut vite passer à autre chose, se reposer car on doit aller à Boston. On sera prêt pour ça », prévient le technicien avant le choc face aux champions en titre.