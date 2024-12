Naji Marshall, le chouchou de Kyrie Irving

S’il y avait un trophée des meilleures pioches de l’été, Naji Marshall serait plutôt bien classé. Signé pour 27 millions de dollars sur trois ans, l’ancien ailier des Pelicans a débarqué à Dallas pour être le spécialiste défensif en sortie de banc. Son rôle : s’occuper du joker d’en face.

Mais ce qu’on n’avait pas forcément imaginé, c’est qu’il devienne lui-même un vrai joker. Avant la rencontre face au Jazz de samedi soir, il restait sur quatre matches de suite à 20 points et plus !

Sa spécialité reste le jeu de transition puisqu’il se projette très vite vers le cercle adverse, mais il apporte aussi de l’adresse extérieure comme le prouve ce 10 sur 18 à 3-points sur cette période de quatre matches. Et s’il n’a inscrit que 3 points cette nuit face au Jazz, c’est parce qu’il était malade, et le staff l’a même incité à ne pas jouer en deuxième mi-temps. Pour l’instant, il est le seul joueur de l’effectif à avoir joué tous les matches.

« Je trouve qu’il profite pleinement de sa capacité à pénétrer dans la raquette et à utiliser son floater, et maintenant il tire à 3-points, » apprécie Jason Kidd, à propos du jeu de Naji Marshall. « Il a conscience de qui est sur le terrain avec lui et il se crée des opportunités de tirs grâce à ça. Son agressivité et sa capacité à conclure au cercle sont aussi d’un très haut niveau. »

Altruisme et défense

Le tout sans oublier de défendre, et tout le monde loue cette capacité à défendre sur plusieurs positions, et à « switcher » sur les écrans. « Il peut défendre du meneur à l’ailier-fort, voire même pivot si besoin » note Quentin Grimes. « Il est altruiste et il nous facilité notre boulot. Il nous couvre en défense, et il défend sur son joueur. On a toujours quelqu’un derrière nous, et il le fait à un niveau élevé. »

Même son de cloche chez Kyrie Irving, bien content de compter sur lui en l’absence de Luka Doncic.

« Je préfère être son coéquipier que son adversaire. Avec lui sur le dos, on est constamment harcelé et bousculé. Il fait un excellent travail en restant fidèle à notre plan de jeu défensif et fait de son mieux pour créer des opportunités pour nous en attaque. Défensivement, il est concentré et se bat contre n’importe quel adversaire, même lorsqu’un joueur est dans un grand soir. »

Un découpeur de défense

Avec près de 12 points de moyenne, Naji Marshall réalise sa meilleure saison en carrière, et il ne regrette pas son choix de rejoindre les Mavericks. « Cette équipe est la plus talentueuse dans laquelle j’ai joué » confie-t-il. « Les entraîneurs sont supers, la direction est incroyable, et le staff médical est formidable. Je n’ai vraiment rien à redire. » Et à Dallas, on lui a même trouvé un surnom : « The Knife ». Kyrie Irving explique pourquoi.

« Je lui fais confiance pour gérer le ballon et initier l’attaque, ce qui me permet aussi de me reposer un peu, » conclut le meneur All-Star. « C’est « The Knife », et il fait beaucoup pour nous en créant des opportunités que nous n’aurions probablement pas si ce n’était pas lui qui pénétrait et déstabilisait la défense. »

Naji Marshall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NOP 32 22 39.2 34.9 70.7 0.5 4.2 4.6 2.8 1.8 0.8 1.2 0.3 7.7 2021-22 NOP 55 13 40.5 20.0 79.6 0.7 1.9 2.6 1.1 1.3 0.6 0.8 0.1 5.7 2022-23 NOP 77 23 43.3 30.3 78.9 0.6 3.0 3.6 2.5 1.5 0.7 1.3 0.2 9.1 2023-24 NOP 66 19 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 3.6 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.1 2024-25 DAL 19 25 55.4 29.2 88.2 1.2 2.3 3.5 2.5 1.6 1.0 1.5 0.1 12.0 Total 249 20 44.2 31.1 78.4 0.7 2.8 3.5 2.1 1.4 0.7 1.1 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.