La fédération lituanienne prévoit de rencontrer D’Angelo Russell

Suite du feuilleton « D’Angelo Russell en Lituanie », car au lendemain du démenti de la fédération lituanienne par rapport aux rumeurs de naturalisation du meneur, cette même fédération lituanienne vient d’annoncer qu’elle envisage de le rencontrer dans les premières semaines de l’année 2025 !

« Nous sommes honorés de constater que D’Angelo Russell a exprimé son intérêt de jouer pour la Lituanie » déclare Linas Kleiza, ancien joueur NBA désormais dirigeant de la sélection balte. « C’est un joueur extrêmement talentueux et nous le tenons en haute estime. Néanmoins, l’obtention de la nationalité lituanienne n’est ni simple ni rapide et aucune démarche n’a été entreprise à ce sujet. S’il venait à l’obtenir, nous examinerions soigneusement comment il pourrait contribuer au mieux à l’équipe, pour ce que soit bénéfique pour lui comme pour nous. J’espère pouvoir le rencontrer lors de mon voyage aux États-Unis et en discuter directement avec lui. »

Pas d’exception… pour le moment

Une déclaration étonnante, quand on sait que la LTU assurait la veille ne pas envisager la naturalisation de D’Angelo Russell pour épauler Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas et consorts…

« C’est avant tout un sujet légal » avançait alors le président de la fédération, Mindaugas Balciunas. « La loi sur la citoyenneté lituanienne définit clairement les circonstances exceptionnelles qui permettent à un étranger de demander un passeport lituanien. Il peut uniquement être accordé par le Président de la République. À ce jour, il n’y a pas de justification qui pourrait permettre à M. Russell d’obtenir cette exception. »

Avec la Serbie et la Lettonie, la Lituanie fait partie des trois pays européens qui n’ont jamais naturalisé un joueur étranger pour leur équipe nationale. Mais comme Gitanas Nausėda, le président de la république lituanienne, a laissé entendre qu’il était prêt à considérer des naturalisations d’athlètes, la piste D’Angelo Russell est arrivée sur la table, puisqu’il est en couple avec la mannequin Laura Ivaniukas, d’origine lituanienne.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 17 27 38.2 28.1 86.5 0.3 2.0 2.3 4.9 1.8 0.9 1.6 0.2 11.5 Total 588 30 42.9 36.7 79.4 0.5 2.9 3.4 5.7 1.9 1.1 2.7 0.3 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.