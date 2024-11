Lauri Markkanen poursuit sa montée en puissance

Avec 35 points dès le match d’ouverture, Lauri Markkanen avait parfaitement démarré sa saison. Mais derrière ce premier coup de chaud, l’intérieur du Jazz a fait du surplace. Des douleurs au niveau du dos l’ont tenu écarté des parquets pour plusieurs matchs, puis une gêne à l’œil l’a perturbé. Sans son leader à 100% de ses moyens, le Jazz a connu une entame collective catastrophique.

Depuis la mi-novembre, et après huit premiers matchs avec seulement 16 points de moyenne (40% aux tirs), le Finlandais a ouvert une séquence de jeu bien plus solide : 25 points à Sacramento, 25 points sur le parquet des Lakers et 27 à San Antonio. Avec trois défaites à l’arrivée.

Mais sa belle dynamique personnelle ne s’est pas essoufflée. Cette nuit pour la réception des Knicks, il a sans doute signé le meilleur match de sa saison : 34 points (11/15 aux tirs dont 5/8 de loin) et 9 rebonds pour 40 d’évaluation. Et surtout, enfin une victoire pour son équipe.

Sur sa palette de tir finale, on remarque, outre l’absence désormais habituelle de tir à mi-distance, une parfaite variété entre shoots à 3-points, notamment en « catch-and-shoot », et finitions au cercle. Une alternance que les Knicks n’ont pas été en mesure de contenir.

Il s’habitue à l’attention des défenses

« C’est évidemment un excellent shooteur à 3-points, mais c’est aussi une menace en pénétration. C’est l’un des gars les plus difficiles à jouer en duel, surtout parce qu’il est très physique », remarque son coéquipier Walker Kessler.

À l’issue de la rencontre, Lauri Markkanen est interrogé sur l’importance de trouver des tirs dans les corner. « Je vais vous donner mon rapport de ‘scouting’ ! », commence-t-il par rire. « J’essaie de trouver les espaces ouverts. On cherche clairement les tirs à 3-points dans le corner. Mais peu importe où sont ces espaces, l’idée est de courir, la plupart du temps, cela termine dans le corner », remarque le joueur de 27 ans.

Le 7e choix de la Draft 2017 utilise cette arme à longue distance depuis le début de sa carrière (38%). Mais alors qu’il a pu être visé dans ses premières années pour son manque d’agressivité vers le cercle, le All-Star est, depuis, capable de marquer dans tous les contextes. Au point d’être ciblé, soir après soir, par les défenses adverses.

« On s’y habitue. Je ne faisais pas face à ça plus tôt dans ma carrière, je suis heureux d’expérimenter ça et d’être meilleur pour faire les lectures. Chaque soir peut être différent, mais tu apprends en quelque sorte à comment être efficace, avoir un impact sur le jeu. Même si ce n’est pas moi qui shoote. J’essaie d’avoir un impact dans ce jeu, peu importe la couverture défensive », termine le leader du Jazz.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 13 32 47.6 44.6 86.5 1.7 4.8 6.5 2.2 1.8 0.6 1.3 0.2 19.9 Total 416 31 46.0 37.7 86.6 1.4 5.8 7.2 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.