Encore une soirée historique pour LaMelo Ball

Jeudi soir, LaMelo Ball était entré dans l’histoire des Hornets avec Brandon Miller puisque face aux Pistons, leur duo était devenu le premier à terminer une rencontre avec au moins 35 points chacun.

Cette nuit, les deux jeunes vedettes de Charlotte ont compilé 82 points dans la défaite face aux Bucks, et il faut remonter à 2012, et le tandem Westbrook-Durant pour trouver trace d’un duo de jeunes de 23 ans et moins qui enchaînent deux matches de suite avec chacun 30 points et plus.

Dans la défaite, hélas, à Milwaukee, LaMelo Ball est même devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à compiler 50 points et 10 passes dans une rencontre. Les deux plus jeunes à avoir signé cette performance sont LeBron James, évidemment, et… Kevin Porter Jr ! Et c’était déjà face aux Bucks. Pour LaMelo Ball, c’est tout simplement un nouveau record en carrière, et on retiendra ses 40 points en deuxième mi-temps !

Mieux maîtriser le chrono et le score

Dans l’histoire de Charlotte, seul Kemba Walker avait atteint et dépassé la barre des 50 points. « K-Walk, c’est mon gars ! » réagit LaMelo Ball après la rencontre, à propos du nouveau assistant des Hornets. « Il est toujours là à m’aider, à faire attention, à m’observer… Il cherche toujours à ce que j’en fasse plus comme leader et le reste. Il n’y a que de la passion entre nous. »

Pour Charles Lee, son meneur de jeu doit justement progresser dans son leadership et dans sa manière de peser sur un match. En clair, il doit équilibrer ses performances sur 48 minutes.

« Il est phénoménal dans sa production jusqu’à présent » reconnaît toutefois le coach de Charlotte. « Je pense qu’il peut continuer à progresser dans le domaine de la compréhension du chrono et du score. Ralentir un peu, ne pas laisser la défense le précipiter et obtenir les tirs qu’il veut ou que nous voulons… C’est un secteur qu’il peut continuer à regarder à la vidéo et on peut continuer d’en parler. »

Autre secteur à améliorer, la sélection de tirs. En mode « Wemby », il termine la rencontre à 6 sur 17 à 3-points !

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 15 33 42.8 35.6 88.6 1.0 3.9 4.9 6.7 4.2 1.2 4.2 0.2 28.9 Total 199 32 42.7 37.2 84.0 1.3 4.8 6.1 7.4 3.2 1.5 3.3 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.