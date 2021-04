En mode James Harden, Kevin Porter Jr (50 points !) fait tomber les Bucks

Quarante-six secondes et puis s’en va… Incertain avant la rencontre, Giannis Antetokounmpo se tord la cheville sur le pied de Kelly Olynyk, et il quitte ses coéquipiers après ses lancers-francs. On ne le reverra plus du match. Malgré cette perte, Milwaukee prend le meilleur départ avec un 11-0 signé du local de l’étape PJ Tucker et de Bryn Forbes (23-10).

A la manoeuvre, Jrue Holiday se lâche davantage, et les Rockets tiennent essentiellement le choc grâce à Christian Wood et Kevin Porter Jr, qui envoie Kenyon Martin Jr au dunk, avant de régaler avec un step-back. Après douze minutes, Milwaukee est devant 38-29.

Bryn Forbes déchaîné

Les Bucks ont bien le match en main, et sans surprise, la « second unit » creuse l’écart. L’effectif de Houston est court, et Pat Connaughton en profite, à 3-points, pour donner 15 points d’écart (46-31). A ses côtés, Forbes continue de percuter la défense, et il va au bout avec la faute (51-36). Houston cherche un second souffle, et Wood manque de soutien. Il est omniprésent, mais Forbes est déchaîné, et il enchaîne avec deux nouveaux 3-points (69-52). Il en est à 18 points à la pause, et Milwaukee rentre aux vestiaires avec huit points d’avance (73-65).

On ne sait pas ce que Stephen Silas a dit à ses joueurs, mais ils reviennent avec une toute autre agressivité. Et plus particulièrement Porter Jr. Ils signent un 9-0 pour prendre les commandes, mais ils ne s’arrêtent pas en chemin. Porter Jr donne l’impression de pouvoir marquer de n’importe où, même dans le corner, quasiment derrière la planche (82-78). L’ancien arrière de Cleveland se transforme en James Harden, et les points défilent. Il pousse même la ressemblance en allant chercher la faute avec un Eurostep pour le and-1 (95-87).

Le duel Holiday – Porter Jr

Les Rockets doivent désormais gérer cette avance, et le souci, c’est que Holiday est en feu ! Le meneur de Milwaukee inscrit 18 points dans le dernier quart-temps, et c’est lui qui égalise puis redonne l’avantage (113-109). Les Bucks sont sur 13-2 et on se dit que leur expérience va faire la différence. D’autant que Khris Middleton s’y met aussi (119-114). On entre alors dans le « money-time », et Porter Jr reprend le match en main ! Il signe carrément neuf points d’affilée pour renverser les Bucks. Les Rockets sont sur un 10-0 (132-125) mais Middleton insiste, et le match devient fou.

Porter Jr répond à chaque tentative de rapproché des Bucks et quand Middleton égalise (132-132), le gamin se joue de la défense d’Holiday avec un « step-back » à 3-points hyper compliqué (138-133). Porter Jr va chercher ses 50 points aux lancers-francs, tandis que le précieux Olynyk réussit la claquette de la victoire. Houston s’impose 143-136, et Porter Jr entre dans l’histoire avec ses 50 points et 11 passes. Aucun joueur NBA n’avait réussi cela à 20 ans.