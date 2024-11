Le MVP de la nuit | L’irrésistible Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo a bien profité de la fébrilité défensive des Bulls pour réaliser un nouveau chantier.

Le « Greek Freak » a ainsi compilé 41 points à 17/24 au tir, 9 rebonds et 8 passes décisives dans la victoire de son équipe, avec notamment un troisième quart-temps bouclé avec 25 points à 11/13 au shoot…

« Il a marqué 25 points juste dans le troisième quart-temps ? Mince » était surpris AJ Green. « C’est incroyable, dingue. Je n’avais même pas réalisé. Il nous a portés durant tout le troisième quart-temps parce qu’on a connu un début de deuxième mi-temps compliqué donc c’est là qu’il a pris les choses en main et qu’il a fait tout ça. »

Les Bulls changent de stratégie

Du côté de Chicago, on n’avait de toute façon aucune solution. En première mi-temps, les aides sur l’ailier fort de Milwaukee ont systématiquement été punies, la faute à un deuxième rideau qui se déchirait en permanence.

Après la mi-temps, les Bulls ont donc décidé de jouer davantage Giannis Antetokounmpo en un-contre-un, ce qui a totalement libéré le double MVP… mais a aussi permis aux Bulls de limiter l’impact de ses coéquipiers. De quoi revenir dans le match, même si les Bucks réussiront à refaire la différence dans le dernier quart-temps.

« Dame m’a beaucoup aidé » conclut Giannis Antetokounmpo. « Dans le premier quart-temps, en première mi-temps, il m’a donné la balle sur l’elbow, un peu au poste, et ils faisaient des prises à deux. Mais en deuxième mi-temps, j’ai souvent eu la balle en contre-attaque et Dame m’a servi deux ou trois fois et j’ai pu attaquer, avoir des paniers faciles. Et puis, poste bas, j’ai vu qu’ils ne venaient plus. J’ai senti que c’était l’opportunité d’y aller, d’attaquer la peinture et de créer pour moi et mes coéquipiers. » Pour son 50e match à plus de 40 points.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 13 35 60.1 20.0 58.7 2.2 10.2 12.4 5.9 3.1 0.5 3.2 1.5 31.4 Total 805 33 54.6 28.6 70.0 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.