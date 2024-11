Khris Middleton autorisé à rejouer… mais pas encore prêt

Les Bucks ne sont pas au mieux en ce début de saison et l’absence de Khris Middleton, le troisième membre de leur « Big Three », joue certainement un rôle dans ce retard à l’allumage.

Cela fait plusieurs années que l’ailier traîne une réputation de joueur fragile à cause de multiples blessures et on se souvient que, cet été, il a été opéré des deux chevilles dans le but d’être à 100% pour le nouvel exercice.

Le problème, c’est qu’il n’a pas encore mis les pieds sur les terrains et ESPN nous apprend qu’il a pourtant reçu le feu vert médical « depuis un certain temps ».

Un gros manque d’automatismes du « Big Three »

Si Khris Middleton reste sur la touche, c’est tout simplement parce qu’il ne se sent pas encore physiquement prêt à rejouer. Dans l’ombre, il travaille donc d’arrache-pied pour revenir au plus vite, même si Milwaukee tient à ne pas précipiter son retour, qui prend plus de temps qu’imaginé.

« Il est en forme » rassure néanmoins Doc Rivers, son entraîneur. « Il travaille dur et je pense qu’il est proche d’un retour. Il va continuer de bosser et c’est la meilleure version que j’ai pu voir de lui jusqu’à présent. »

Âgé de 33 ans, Khris Middleton peine à retrouver la santé depuis plusieurs mois. De quoi causer de sérieux problèmes dans la quête d’automatismes avec Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, avec lesquels il n’a pu disputer que sept matchs, depuis la saison dernière, sous les ordres de Doc Rivers…

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.