Le MVP de la nuit | Jayson Tatum taille patron !

Jayson Tatum n’était pas d’humeur à plaisanter, tout du moins pas avant la conférence de presse d’après-match. Alors que les Celtics avaient tenté avant le match contre les Cavaliers de minimiser la portée de ce rendez-vous, face à la meilleure équipe du début de saison, partie sur des bases historiques, la star des Celtics semblait bien galvanisée par l’enjeu. Boston se moque pas mal des records et ne vise rien d’autre qu’une nouvelle bague en fin de saison. Alors l’occasion de marquer leur territoire et les esprits était trop belle pour Jayson Tatum et ses coéquipiers.

« JT » n’a pu s’empêcher de sourire quand, à ses côtés, Derrick White a répondu que oui, les Celtics savaient que Cleveland arrivait avec ses 15 victoires de rang.

« On avait hâte d’être aujourd’hui » avait admis quelques minutes plus tôt Jayson Tatum au micro de TNT. « On avait perdu notre dernier match de « NBA Cup ». Et ils étaient la meilleure équipe de la ligue. Ils sont venus ici en pensant que nous étions la meilleure équipe, et nous aussi. Nous étions prêts. »

Six nouveaux paniers à 3-points

Jayson Tatum, en particulier, était chaud d’entrée de jeu. Hyper complet dans le premier quart-temps (8 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions), il est monté encore en température pour mener la série des Celtics dans le deuxième quart-temps avec ses trois paniers à 3-points en quatre minutes. Avec 17 points d’avance au repos, le même total que celui personnel de Jayson Tatum avec un parfait 4/4 de loin, Boston avait de quoi voir venir.

Mais les Cavaliers sont revenus à l’assaut dans le troisième acte en attaque le cercle des champions en titre.

« C’est un sport de séries » a résumé Jayson Tatum. « Il y a beaucoup d’équipes talentueuses en NBA. Les joueurs vont rentrer leurs tirs, signer de grandes actions. Je le dis à chaque fois, la manière dont vous y répondez montre à quel point votre équipe grandit et est spéciale. » Son apport au rebond, avec 12 prises face à la raquette Mobley – Allen surdimensionnée par rapport au jeu tourné vers l’extérieur des Celtics a notamment été précieux.

« Dégagez de là ! »

Et alors que Cleveland était revenu à deux longueurs juste avant la fin de la période, Jayson Tatum s’est chargé de calmer l’hémorragie, d’un gros tir à 3-points à la sirène, après avoir envoyé Georges Niang au tapis, avant d’asséner un « Dégagez de là ! » qui en disait long sur sa motivation. La réponse d’un patron en somme.

Et si Jaylen Brown s’est montré plus en vue dans le dernier quart-temps, Jayson Tatum ne s’est pas caché, assumant encore le ballon pour mieux le faire circuler après avoir absorbé une partie de la pression défensive adverse.

Avec 33 points (6/10 derrière l’arc), 12 rebonds et 7 passes décisives, il signe déjà son septième double-double de la saison, en 15 sorties. Le genre de chiffre dans un match pareil qui pourrait l’aider à densifier sa candidature dans la course au titre de meilleur joueur de ce début de saison.