Et Dalton Knecht prit feu…

Très à l’aise depuis deux rencontres comme titulaire, Dalton Knecht a explosé face au Jazz. Déjà très bon en première période, avec 12 points, il a pris feu après la pause, en commençant par un 3-pts dans le coin. Puis, dans les dernières minutes du quart-temps, et au même endroit sur le terrain, il va frapper quatre fois de suite à 3-pts !

« En seconde période, on avait l’impression que tout le monde dans la salle savait que Dalton Knecht allait shooter, sauf quelques personnes. Le problème, c’est que ces quelques personnes étaient dans notre équipe », se lamente Will Hardy, le coach d’Utah.

Le rookie des Lakers termine ainsi ce troisième quart-temps avec 21 points. Il ajoutera un autre panier primé en début de quatrième, pour finir la rencontre avec 37 points à 12/16 au shoot, son nouveau record en carrière. « Il a été phénoménal », lâchera Anthony Davis dans le vestiaire après la victoire de Los Angeles.

Dalton Knecht s’est permis un petit haussement d’épaule à la Michael Jordan. Pourquoi ? « Rui (Hachimura) m’a dit que je devais avoir une célébration à 3-points et je ne savais pas quoi faire. Donc j’ai fait ça… »

« Les 16 autres équipes ont merdé. Personne ne l’a vu jouer ? »

Surtout, avec 9 paniers primés, il égale le record NBA pour un rookie. Il partage cette performance avec Rodrigue Beaubois (2010), Yogi Ferrell (2017) et Keyonte George (2024).

« Quand on l’observe depuis quelques semaines, c’est évident qu’il peut mettre des shoots. Il a été phénoménal dans cette rencontre », confirme lui aussi JJ Redick. « Le Jazz a fait une zone et c’était à D’Angelo Russell de le trouver. Il l’a fait avec quelques passes décisives d’affilée. Et quand LeBron James est revenu, c’est D-Lo qui a fait l’écran pour le libérer. On est heureux pour Dalton. »

Pour LeBron James, ce sont surtout les Lakers qui sont heureux d’avoir pu le drafter en 17e position.

« Elles n’ont pas misé sur DK… Les 16 autres équipes ont merdé. Personne ne l’a vu jouer ? », en a rigolé la star locale, qui avait fait l’éloge de son futur coéquipier la saison passée, quand il était à Tennessee en NCAA. « Je peux dire la même chose que l’an dernier. Tout le monde sur Internet disait que j’étais un menteur. Alors, le suis-je toujours maintenant ? Je l’ai dit, j’ai beaucoup regardé Tennessee. »

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 13 20 48.4 40.4 100.0 0.5 1.8 2.3 1.2 1.2 0.5 0.5 0.0 9.3 Total 13 20 48.4 40.4 100.0 0.5 1.8 2.3 1.2 1.2 0.5 0.5 0.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.