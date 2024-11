Les Mavericks se défoulent sur les Pelicans : + 41 !

De retour de blessure et en inscrivant 26 points, Luka Doncic a porté les Mavericks dans une rencontre aux allures de balades pour les Texans. Les Pelicans, déplumés, n’ont rien pu faire et la maladresse de Brandon Ingram (6/15, 5 ballons perdus) n’a pas arrangé les choses…

Les Mavericks appuient sur l’accélérateur dès le début de la rencontre et passent à 6-0. Dallas se trouve facilement, avec Luka Doncic qui sert Dereck Lively II, et Klay Thompson qui se régale des bonnes passes de Kyrie Irving pour artiller de loin. Les réponses de Brandon Ingram à mi-distance ou d’Yves Missi sous l’arceau n’empêchent pas les Mavericks de virer rapidement à +10. Quentin Grimes s’offre même un « buzzer beater » à 3-points pour clôturer ce premier quart-temps. À 44-29, la couleur est annoncée par Dallas.

Les Mavericks autoritaires, les Pelicans sans réponses

Les intentions des Mavericks resteront inchangées pendant toute la rencontre. À l’image de Jaden Hardy qui conclut son initiative dans la défense absente des Pelicans par un « dunk » autoritaire sur Trey Jemison III, New Orleans est dépassé. Les réponses d’Ingram à 3-points ou de Jeremiah Robinson-Earl sous l’arceau n’empêchent pas les Mavericks de faire grimper l’avance de vingt points pour finalement terminer la première période à +12.

L’activité de Daniel Gafford, qui se goinfre des tirs ratés de ses coéquipiers pour conclure facilement sous le cercle, éteint tout suspense d’un éventuel « comeback » adverse. Les Mavs font circuler le ballon sans difficulté, à l’image d’un échange rapide entre Thomspon, Irving, Lively puis PJ Washington à la conclusion. Doncic et ses « floaters » redonnent une avance de vingt points aux Mavericks et la messe est dite. Les deux formations feront tourner leur effectif à six minutes de la fin du match.

Score final : 132-91, les Pelicans restent 14e à l’Ouest tandis que les Mavericks enchainent une troisième victoire de suite et passent dans le positif (8v-7d).

Ce qu’il faut retenir

– Luka Doncic, retour tranquille. Le Slovène n’a pas eu besoin de forcer son talent pour se remettre en jambes : 26 points, 5 rebonds et 5 passes. La reprise idéale après une alerte au genou.

– Un « blow out » record pour Dallas. Avec un succès de 41 points, les Mavericks signent leur plus gros écart cette saison, mais aussi leur plus gros total de points. Le banc s’est particulièrement éclaté avec 15 points pour Naji Marshall, 11 pour Gafford, 12 pour Quentin Grimes et 11 pour Hardy.

– Les Pelicans s’enfoncent… Toujours privés de CJ McCollum, Jose Alvarado, Zion Williamson ou encore Dejounte Murray, New Orleans a perdu 11 de ses 13 derniers matchs et s’enfonce au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.