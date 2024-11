Les Celtics en visite à la Maison-Blanche cette semaine

Champions après avoir battu les Mavericks en juin dernier, les Celtics jouent à Washington ce vendredi et ils ont deux jours de repos en amont. Le calendrier parfait pour se rendre à la Maison-Blanche, et organiser la traditionnelle visite au président des Etats-Unis par les champions NBA.

Et d’après le bureau du trésorier du Massachusetts, Deborah B. Goldberg, qui doit assister à l’événement, la visite à Joe Biden aura bien lieu ce jeudi.

C’est peut-être la dernière visite avant longtemps puisque les Warriors et les Raptors avaient refusé de se rendre à la Maison-Blanche, après leurs titres de 2017, 2018 et 2019 (la crise du Covid n’ayant de toute façon pas permis de visite en 2020), lors du premier mandat de Donald Trump. Et comme ce dernier, qui reprendra ses fonctions fin janvier, n’apprécie pas les joueurs NBA (et inversement) le hiatus pourrait logiquement reprendre.

D’autant que la visite à la Maison-Blanche n’est plus du tout vue comme un moment essentiel par les acteurs NBA. L’an passé, les Nuggets l’avaient d’ailleurs zappée, l’administration Biden ayant repoussé la première date, avant d’en proposer une deuxième peu pratique, au milieu d’une série de matchs à l’extérieur.