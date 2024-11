Shai Gilgeous-Alexander garde sa ligne de conduite : ne jamais se plaindre des arbitres !

Mark Daigneault a commencé à tirer la sonnette d’alarme au niveau du traitement du Thunder par le corps arbitral qu’il estime injuste, ou du moins déséquilibré. Les chiffres ne mentent jamais, et ceux que le coach du Thunder a en sa possession ont le don de le rendre fou. Les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander cumulent le plus de drive en moyenne sur un match depuis le début de la saison.

Une particularité qui devrait se ressentir au niveau des lancer-francs générés, même s’il n’y a pas de vérité, et que chaque drive a la sienne. Tout de même, Mark Daigneault a de quoi pester quand il voit le nombre de fois où son équipe va sur la ligne de réparation : 19.6 fois en moyenne sur les 13 premiers matchs, la 28e moyenne de la ligue ! De quoi tendre légèrement le stratège d’OKC, même si ses protégés réalisent un superbe début de saison, pointant à la première place de la conférence Ouest.

« On me demande comment on peut s’améliorer, et je réponds qu’on ne peut s’améliorer que si on va sur la ligne des lancers quand on mets une telle pression sur le cercle avec nos drives. J’étais frustré avec ces gars ce soir là, mais c’est l’accumulation de beaucoup de frustration », avait-il alors expliqué après la victoire face aux Suns.

Une question de principe

Dans son combat, coach Daigneault ne pourra pas compter sur son leader pour le soutenir ! Même s’il est paradoxalement le premier concerné, lui qui cumule le plus de drives en moyenne de toute la ligue, avec 22 drives par match – seul Jalen Brunson en comptabilise plus de 20 en moyenne parmi le reste de la NBA -. De plus, SGA pourrait déplorer d’avoir vu son nombre de passages sur la ligne baisser sur ce début d’exercice par rapport aux deux saisons précédentes avec « seulement » 7.2 lancers tentés par match, le plaçant tout de même à la 5e place du classement dans cet exercice.

C’est davantage une question philosophique pour Shai Gilgeous-Alexander, qui a toujours privilégié la bonne entente avec le corps arbitral, que ça se traduise en ces termes ou non.

« Il se passe tellement de choses sur le terrain. La dernière chose dont je me préoccupe, c’est de savoir si je vais avoir un coup de sifflet. Je laisse le coach gérer ça avec les officiels. Je sais que c’est tout une communauté. Je sais que c’est plus compliqué que ça n’en a l’air. Mais je n’ai pas de temps ni d’énergie pour me préoccuper de tout ça. Si j’ai le sentiment qu’il y a faute sur moi, je leur ferai savoir d’une façon agréable. En espérant qu’ils apprécient ça et qu’ils fassent attention à l’action suivante », a-t-il déclaré.

SGA a ajouté qu’il tenait cette ligne de conduite depuis son enfance, et c’est forcément une attitude à encourager auprès des plus jeunes.

« Parler aux arbitres, se plaindre, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait, et j’imagine que ça n’était pas toléré, de la part de mes coachs ou mes parents, lorsque je jouais plus jeune. J’imagine que c’est quelque chose que j’ai porté en moi depuis. Si on me demande, c’est une perte de temps et d’énergie pour moi ».

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 13 33 49.2 30.7 89.4 0.9 4.6 5.5 6.2 1.7 1.6 2.7 1.2 27.9 Total 399 33 49.6 34.6 85.3 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.