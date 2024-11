Les Knicks ont frôlé la correctionnelle dans le derby

Il y a encore un mois, personne n’imaginait les Nets capables de jouer les trouble-fête à l’Est. Et pourtant, chose promise, chose due, les joueurs de Jordi Fernandez se défoncent, parfois tout terrain, et ils donnent du fil à retordre à leurs adversaires. Comme cette nuit, dans le derby face aux Knicks. Menés de 21 points, les partenaires de Dennis Schroder ont failli signer le hold-up de la soirée. Ils ont ainsi mené 11 secondes pendant toute la deuxième mi-temps, et il aura fallu un double exploit de Jalen Brunson, puis de Mikal Bridges pour que les Knicks s’imposent finalement 124-122.

« C’est la nature même de ce championnat » résume Tom Thibodeau, à propos du 3-points victorieux de Brunson à six secondes de la sirène. C’est ce même Brunson qui avait loupé le panier de la gagne face aux Bulls il y a deux jours. « Il y a cette déception, puis il rebondit pour trouver un moyen de nous faire gagner. Cela en dit long sur lui. Il lui fallait réagir, prendre ce tir et le mettre… Il fallait du courage pour essayer à nouveau, et ça en dit long sur cette équipe » poursuit le coach des Knicks.

Mikal Bridges décisif

Derrière, les Nets ont six secondes pour égaliser ou gagner. C’est Schroder qui fonce au cercle, et Bridges le bâche sur la planche. « Les gens lui mettent la pression pour qu’il soit parfait », rapporte Josh Hart à propos de son pote et nouveau coéquipier. « La beauté de Mikal, c’est qu’il va aller sur le terrain et trouver des moyens d’avoir un impact sur le jeu même s’il ne réussit pas ses tirs. Nous sommes donc heureux pour lui. On l’a échangé contre cinq joueurs qui ne sont pas encore en NBA, et ça nous va. »

Auteur de 22 points (à 4 sur 7 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes, 1 interception et donc 1 contre, Bridges n’a pas fait de cadeau à ses anciens coéquipiers, et son intégration se confirme. « Il change le jeu et il a un impact sur le jeu de différentes manières », répète Hart. « Les gens veulent parler de tirs, d’actions ou de n’importe quoi d’autre… Mais c’est pour cela qu’on recrute un gars comme lui : pour avoir un tel impact sur le jeu, pour faire des actions décisives. C’est un joueur qui fait gagner des matches. »