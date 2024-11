Les Cavaliers fêtent leur invincibilité avec… une grenouille !

Cette nuit, après la victoire des Cavaliers face aux Bulls, une grenouille s’est invitée sur le parquet ! Il ne s’agit pas de la mascotte officielle de la franchise, et pourtant, Donovan Mitchell, Jarrett Allen et leurs coéquipiers ont dansé avec elle pour célébrer leur 14e victoire de suite. C’est la meilleure série de l’histoire de la franchise, et le 4e meilleur départ de l’histoire de la NBA.

« Depuis que je l’ai vue, j’attendais de danser avec cette grenouille » se marre Jarrett Allen, imité par Donovan Mitchell : « C’était marrant ! Darius et moi l’avions vue il y a trois ou quatre matches… J’ai été choqué de la voir, et c’était vraiment génial. C’est dans l’ambiance. »

Surnommée « Cavs Frog », cette grenouille trainait près de la salle, en chantant pour fêter l’invincibilité des Cavaliers et leur folle série de victoires. Comme elle « buzzait » sur les réseaux sociaux, les dirigeants ont eu l’idée d’habiller leur mascotte habituelle d’un costume de grenouille.

« C’est Cleveland ! On a désormais un gars qui chante notre 14-0. Ils chantent ensemble. C’est l’atmosphère de cette ville, et j’espère que ça ne changera pas » poursuit Jarrett Allen.

Kenny Atkinson est impressionné par ses joueurs

Face à des Bulls très joueurs, les Cavaliers ont fait plaisir à leur public avec 144 points inscrits, dont 49 dans le premier quart-temps. Là encore, c’est un record de franchise. « Il y a une telle cohésion dans ce groupe, une telle compréhension entre chacun mais aussi du respect… C’est magnifique, magnifique à regarder » s’enflamme Kenny Atkinson, qui n’a toujours pas perdu depuis sa prise de pouvoir.

Ce qu’apprécie l’ancien assistant des Warriors et de l’Équipe de France, c’est l’altruisme général. « Depuis le début, je sais que c’est un groupe où les gars s’apprécient et prennent du plaisir à jouer ensemble. Je savais qu’il y avait des bons passeurs, et on a de bons distributeurs. On sait où mettre le ballon, et on prend des décisions rapides ».

Un Kenny Atkinson qui s’est tout de même fâché dans le vestiaire à la mi-temps. Son équipe venait d’encaisser 73 points, et Donovan Mitchell raconte que son coach en a balancé une plaquette pendant son speech.

« C’est ce que nous voulons », assure le leader de Cleveland. « Nous préférons tous cela. On entend à quel point nous sommes bons. Pour nous, c’est comme ça qu’on s’améliore. Nous n’avons pas encore perdu, mais comment continuer à trouver des moyens de prendre de bonnes habitudes ? Il faut continuer à travailler dur et à ne pas laisser de place à l’erreur. C’est ce que l’on attend d’un entraîneur. »