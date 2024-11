Un coucher de soleil sur la Book 1 « Sunset »

La sortie de la Nike Book 1 a été l’un des événements de l’année 2024 et Nike prépare déjà la suite avec de nouveaux coloris qui ont été dévoilés. Parmi les derniers coloris qui alimenteront le calendrier avant 2025, on y retrouve notamment cette version baptisée « Sunset », reprenant les couleurs historiques des Suns.

Ce bel hommage se traduit par une tige principalement violette sur laquelle ont été ajoutées de fines touches d’orange sur la languette, pour faire ressortir l’inscription « Book » notamment. Le « Chapter One » écrit à la verticale sur le talon apparaît en rose. La semelle extérieure respecte aussi le code couleur historique des Suns avec un dégradé allant du jaune au violet en passant par de l’orange et du rose.

La Nike Book 1 « Sunset » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.

Notre verdict de la Book 1 :

Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.

Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché.

La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.