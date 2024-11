Le cinq majeur de la semaine | Nikola Jokic et le reste du monde

Pour cette troisième semaine de saison régulière, difficile de ne pas maintenir Nikola Jokic dans le cinq de la semaine, tant le leader des Nuggets évolue comme un MVP en ce début de saison. On a rarement vu de telles stats sur une semaine écoulée avec quatre triple-double de suite pour autant de victoires. Pour donner une idée du niveau de jeu de Jokic cette saison, il affiche ses meilleures moyennes en carrière quasiment dans toutes les catégories : points, passes, contres, interceptions et adresse à 3-points.

A la mène, on opte pour Darius Garland pour récompenser l’invincibilité des Cavaliers, qui débutent cette saison par 11 victoires de suite. L’alter ego de Donovan Mitchell a retrouvé son niveau All-Star, et au-delà de la poatte de Kenny Atkinson, c’est ce qui fait la différence par rapport à la saison passée.

A l’arrière, Anthony Edwards mérite sa place dans le cinq de la semaine, même si les Wolves ont perdu cette nuit, sur le fil, face au Heat. Le « franchise player » de Minnesota est devenu un vrai danger à 3-points.

A l’aile, Jayson Tatum impressionne par sa régularité avec déjà sept matches à 30 points et plus ! Troisième meilleur marqueur de la NBA, l’ailier des Celtics est aussi plus complet et adroit.

Enfin, pour compléter ce cinq, on choisit l’un des blessés de la semaine, avec Kevin Durant. Le leader des Suns était parti pour signer un grand mois de novembre avant d’être stoppé dans son élan.

Darius Garland

4 victoires – 0 défaite

25 points de moyenne à 62% de réussite, dont 58% à 3-points, 7.8 passes

Anthony Edwards

3 victoires – 1 défaite

28.3 points de moyenne à 50% à 3-points, 6 rebonds et4.5 passes

Jayson Tatum

3 victoires – 1 défaite

31 points de moyenne à 41% à 3-points, 7.8 rebonds et 5.8 passes

Kevin Durant

3 victoires – 0 défaite

31 points de moyenne à 61% de réussite, 5.7 rebonds et 4.3 passes

Nikola Jokic

4 victoires – 0 défaite

29.5 points de moyenne à 57% de réussite, 15.8 rebonds et 14.5 passes

