Programme du soir | Un superbe Bucks – Celtics en « prime time », puis Thunder – Warriors et Nuggets – Mavs en vedette

Avant ce 11 novembre, férié en France, de belles affiches avec d’abord Milwaukee – Boston. C’est à 21h30 sur BeIN Sports 3 et on se demande bien ce qui pourrait se passer aux Bucks s’ils venaient à perdre à nouveau… Toujours à l’Est, retrouvailles sans doute musclées entre les Pacers et les Knicks et c’est à 23h00.

Trois autres belles affiches côté Ouest avec Minnesota – Miami, Denver – Dallas et OKC – Golden State.

Comme samedi, la soirée se termine à Los Angeles, avec le duel entre les Lakers et les Raptors.

Programme complet

21h00 | Detroit – Houston

21h30 | Milwaukee – Boston (BeIN Sports 3)

23h00 | Indiana – New York

minuit | Orlando – Washington

01h00 | Philadelphie – Charlotte

01h00 | Minnesota – Miami

01h00 | OKC – Golden State

02h00 | Denver – Dallas

02h00 | Phoenix – Sacramento

03h00 | Portland – Memphis

03h30 | LA Lakers – Toronto