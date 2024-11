Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, la grandeur comme norme

Après deux revers initiaux à domicile, et malgré des blessures de titulaires, les Nuggets ont finalement pris la saison par le bon bout avec une 4e victoire de suite, la sixième en sept matches. Cette nuit, ils s’imposent 135-122 face au Heat, et outre les 28 points du revenant Jamal Murray, on retient bien sûr le 135e triple-double en carrière de Nikola Jokic.

Meilleur rebondeur et passeur de la NBA, le Serbe compile 30 points, 14 passes et 11 rebonds face à Bam Adebayo. À 11 sur 13 aux tirs, et en seulement 27 minutes ! Il n’est que le 2e joueur de l’histoire à signer un tel triple-double avec une telle adresse aux tirs (84%). Seul Wilt Chamberlain avait réalisé une telle prouesse dans l’histoire.

« Il n’a pas été aussi génial que la dernière fois, mais c’est parce que sa performance était historique » sourit Mike Malone. « Ce soir, il inscrit 30 points, prend 11 rebond et délivre 14 passes. À 11 sur 13 aux tirs. Et en face, c’est Miami, une bonne équipe en défense. C’est Bam Adebayo, un très bon défenseur. Cela en dit long sur la grandeur de Nikola, et sur sa capacité à être efficace tous les soirs, quel que soit son adversaire, et quelle que soit le type de défense. »

Un Jokic efficace, mais aussi décisif puisque c’est lui qui inscrit le 3-points qui redonne 13 points d’avance dans le « money time » pour plier la rencontre. Et quand on l’interroge sur cette « grandeur », il est presque gêné.

« Je vois mes stats évidemment, mais je n’y pense pas » répète-t-il. « Je sais que c’est pas normal, mais je ne suis pas normal… Mais je sais aussi qu’il faut savoir apprécier ce genre de soirée, et ce soir, c’était une bonne soirée. Je me souviens aussi que je n’avais pas été bon face aux Clippers, lors du premier match face au Thunder, ou que j’avais raté un passage face à Minnesota. »