Enfin une opportunité de se montrer pour Jarace Walker ?

Face au Magic, Jarace Walker a réalisé le meilleur match de sa courte carrière avec 17 points à 7/7 au shoot dont 3/3 à 3-pts, et aussi 6 rebonds, en 23 minutes. Jamais il n’avait autant marqué dans une rencontre, depuis son arrivée dans la ligue en 2023, son précédent record (15 points) datant de janvier dernier.

« C’était une superbe performance de sa part », a déclaré Rick Carlisle après la victoire de ses troupes. « Il a gagné ses minutes. Ses shoots sont bons, il va au rebond et défend sur le meilleur joueur adverse. Son gros contre en fin de premier quart-temps a vraiment donné une nouvelle dynamique. Il n’y a rien de mieux que d’être dans le feu de l’action pour apprendre et il a très bien réagi. »

Profiter de l’instant présent et des absents

Depuis le début de saison, et comme lors de sa première en NBA, l’intérieur avait peu d’opportunités car la concurrence dans la raquette est féroce à Indiana. Mais ces derniers jours, James Wiseman et Isaiah Jackson ont été victimes de la même blessure, avec une déchirure du tendon d’Achille, ce qui ouvre forcément des portes au 8e choix de la Draft 2023 et permet d’avoir un peu plus de temps de jeu.

Sur les trois derniers matches, Jarace Walker a ainsi eu 17 minutes en moyenne sur le terrain pour s’exprimer, en compilant 8.3 points à 62% de réussite au shoot (et aussi à 3-pts) et 4.3 rebonds.

« Sa progression est exponentielle. Il progresse dans tous les domaines », estime son coach. « C’est un bon passeur, avec une excellente vision. Il est sans doute parmi les meilleurs de la ligue pour la vision du jeu. »

Malgré ces compliments, le jeune joueur de 21 ans n’a aucune assurance concernant son temps de jeu.

Il faut donc en profiter pour l’instant car l’avenir est incertain. « Je commence tout juste à m’amuser. Je ne prends rien pour acquis. Je connais la NBA : il y a des hauts et des bas », relativise l’intérieur des Pacers, alors que des rumeurs indiquent que la franchise pourrait engager JaVale McGee pour renforcer son secteur intérieur.

Jarace Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 IND 33 10 40.9 40.0 88.9 0.4 1.5 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6 2024-25 IND 8 12 57.1 50.0 66.7 0.6 1.9 2.5 0.9 1.5 1.0 0.9 0.1 5.4 Total 41 11 44.2 42.0 80.0 0.4 1.6 2.0 1.1 1.0 0.6 0.6 0.3 4.0

