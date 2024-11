L’action décisive de Brandon Miller a fait plaisir à son coach

Après trois défaites de suite, les Hornets ont pu enfin respirer avec un succès, contre les Pistons. Ce soulagement s’est fait attendre puisque Charlotte l’a emporté à la dernière seconde, après un rebond offensif et un shoot de Brandon Miller.

Les Pistons avaient un point d’avance quand Grant Williams a tenté sa chance à 3-pts. Le tir est manqué et LaMelo Ball ainsi que l’ailier vont au rebond offensif, et ce dernier qui récupère la balle et shoote dans la foulée, avec la planche. C’est dedans, au buzzer.

Une victoire avec le cœur

« J’ai joué un peu « wide receiver » à l’époque donc je connais quelques mouvements pour me libérer de quelqu’un », confie Brandon Miller en évoquant son passé de joueur de football américain. « C’est ce dont le coach Charles Lee parle tous les jours : aller au rebond offensif. Il y avait d’autres joueurs que moi au rebond, mais la balle est arrivée dans mes mains. Je suis heureux de cette victoire. »

Un succès qui vient au bon moment, après la mauvaise nouvelle de l’absence pour plusieurs jours de Nick Richards, le pivot titulaire du groupe. Et dont la forme, arrachée à la dernière seconde au rebond, plaît beaucoup au coach.

« C’est excitant car c’est un nouveau défi. On veut être meilleur et pour ça, il faut être bousculé, être mis mal à l’aise. On doit trouver différentes façons de jouer, de continuer d’être compétitif », indique le technicien. « Ce n’est pas une question de taille, mais de cœur, de ce qu’on a dans la tête. Ce vestiaire a été phénoménal pour trouver des solutions. »

Un pas de plus dans la saison

On peut même dire que Brandon Miller s’est rattrapé car, avant de mettre son tir décisif, sur une remise en jeu, il s’était fait voler le ballon dans les mains. Les Pistons avaient alors marqué, pour prendre un point d’avance. La suite est connue. L’ailier et ses coéquipiers ont donc montré leur caractère.

« C’est positif. Cette dernière action définit vraiment la manière avec laquelle on a joué cette rencontre : on a arraché des ballons, on a été chercher des rebonds offensifs, on a défendu », liste Miles Bridges. « On a fait ça toute la partie et les dieux du basket ont fini par nous récompenser. »

Cette troisième victoire va-t-elle enfin lancer la saison des Hornets ?

« Chaque victoire est importante pour une jeune équipe, pour un coach qui débute », confie Charles Lee. « On essaie de mettre les choses en place, donc n’importe quelle victoire, n’importe quelle dynamique sur laquelle on peut s’appuyer est positive. On va continuer de se concentrer sur chaque possession […] On n’est pas satisfait. C’est une belle victoire, vraiment, mais c’est aussi un pas de plus dans notre saison. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 3 21 34.4 33.3 80.0 0.3 2.0 2.3 2.7 2.0 1.0 0.7 0.7 10.7 Total 77 32 43.7 37.2 82.6 0.8 3.4 4.2 2.4 2.5 0.9 1.7 0.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.