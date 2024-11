Une mi-temps agitée pour les Kings à Miami

À -13 (61-48) mi-temps à Miami, les Kings devaient s’en remettre aux exploits de DeMar DeRozan pour rester dans la partie. Ils ont ensuite profité des problèmes du Heat en troisième quart-temps pour totalement se relancer.

Mais alors que la franchise floridienne fêtait le deuxième titre olympique de Bam Adebayo, ça s’agitait dans le vestiaire de Sacramento, Domantas Sabonis confirmant que ça avait « chauffé »…

« Nous avons mis nos gars au défi, et ils se sont eux-mêmes mis au défi » explique Mike Brown sur l’ambiance dans le vestiaire à la mi-temps. « C’est ce que font les grandes équipes dans ces situations. Tout le monde demande des comptes à tout le monde. Je ne dois pas être le seul à mettre les gars face à leurs responsabilités ».

« Tout le monde sait qu’on a le même but »

L’entraîneur apprécie ainsi que ses joueurs se responsabilisent eux-mêmes, et responsabilisent leurs coéquipiers.

« Des gars doivent faire le premier pas, dire : ‘C’est ma faute, je dois mieux jouer’. D’autres gars doivent aussi intervenir et dire : ‘Tu dois mieux jouer, tu dois aussi mieux jouer’. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà évoluer à son meilleur niveau. Et je ne parle pas de marquer, mais juste en termes d’effort et de concentration. »

Une séance de responsabilisation générale qui a permis aux Kings de renverser la rencontre dans la foulée.

« C’était ça, l’ensemble du groupe qui se demandait des comptes, sans que personne ne prenne les choses de façon personnelle car tout le monde sait qu’on a le même but » conclut ainsi Mike Brown. « Et le but, c’est d’essayer de gagner le match, et c’est ce qu’on a réussi à faire en retournant sur le terrain. Peu importe comment. »