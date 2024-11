La GT Cut 3 de Jordan Poole débarque en France

Nike fait plaisir aux fans des Wizards en sortant le modèle « Player Exclusive » de la GT Cut 3 dessinée pour Jordan Poole ! La formation de Washington est particulièrement suivie en France depuis le début de saison, avec la présence d’Alexandre Sarr, deuxième choix de la dernière Draft, et la montée en puissance remarquée de Bilal Coulibaly dans sa deuxième année en NBA.

Le coloris rappelle l’été avec sa tige en blanc nacré complétée de touches dorées, pour faire ressortir le « Swoosh » métallique notamment. D’autres motifs comme un imprimé « beach » sur le talon ou un soleil couchant sur la languette viennent réchauffer l’atmosphère. La référence à Jordan Poole se trouve quant à elle au niveau de la semelle intérieure.

La Nike GT Cut 3 « PE » de Jordan Poole est disponible sur Basket4Ballers pour le prix de 200 euros.

VERDICT DE LA NIKE GT CUT 3

Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.

Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.

La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques. La paire vaut son prix (200 euros) même s’il faudra en prendre le plus grand soin pour la préserver sur la durée.