Devenu la cible de moqueries, Jordan Poole apprend à vivre avec

Même s’il a redressé un peu la barre depuis presque trois semaines, après avoir été placé sur le banc, Jordan Poole réalise une saison très décevante. Beaucoup s’attendaient à le voir prendre son envol à Washington, dans un rôle de leader offensif, à l’instar de James Harden à Houston dix ans auparavant.

« Une des choses dont on a toujours parlé, c’est le fait qu’il voulait avoir une chance, un jour, d’avoir sa propre équipe », confie son ancien coéquipier à Michigan, Isaiah Livers. Pour l’instant, cette expérience est ratée puisque l’ancien des Warriors n’a pas explosé du tout. Au contraire même.

Le champion NBA 2022 a accumulé les prestations douteuses, avec une attitude peu concernée en défense et, pire encore à l’époque des réseaux sociaux, il a désormais un wagon d’actions peu flatteuses dans le dos. Qui font le bonheur des internautes et des critiques du joueur.

Comment vit-il ce moment ? « Je n’ai jamais hésité ni reculé à cause d’une petite critique », répond-il dans un long article de Fox Sports. « Tout ce que j’ai fait dans ma carrière a principalement fonctionné donc il n’est pas nécessaire de changer quelque chose. Je dois simplement trouver une façon d’être meilleur. »

Les réseaux sociaux, le défi de sa génération

C’est pourquoi Jordan Poole reste loin des réseaux sociaux. Il poste très peu sur Twitter/X et Instagram et, surtout, ne passe pas son temps à lire les messages le concernant. Notamment depuis le début de saison.

« Je vois bien à quoi ça sert, mais on peut être submergé par ce genre de choses. Je ne peux rien y faire, non ? Il suffit de vivre avec. C’est le défi de notre génération », estime celui qui est devenu « un sujet de conversation brûlant ». Pour Andscape, il ajoute même : « On est simplement dans une époque attirée par la négativité. »

Déjà en souffrance lors de sa première saison à Michigan à l’université, puis à Golden State, Jordan Poole réussira peut-être à faire oublier ce premier exercice compliqué dans la capitale. Car s’il fait fi des critiques, il semble très conscient de son faible niveau de jeu cette saison.

« Il réfléchit beaucoup, de manière profonde. Il est doué pour résoudre les problèmes au fil du temps », assure le GM des Wizards, Will Dawkins. « Il réfléchit soigneusement et à son rythme. Il rassemble ses idées, prend des notes et il est très préparé lorsqu’on entame une conversation avec lui. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 66 29 41.1 32.4 86.2 0.4 2.1 2.5 3.9 3.2 1.1 2.3 0.4 16.7 Total 332 27 41.9 33.6 87.5 0.4 2.3 2.6 3.5 2.5 0.8 2.2 0.3 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.