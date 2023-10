Jordan Poole va-t-il devenir le nouveau James Harden ?

Meilleur sixième homme de la saison 2011/12, James Harden avait un rôle essentiel à Oklahoma City. Mais c’est en arrivant à Houston, en 2012, qu’il est devenu une star, puis un MVP. Les chiffres le montrent : il tournait à 12.7 points et 9 shoots tentés de moyenne comme remplaçant au Thunder et compilera 29.6 points et 20 tirs de moyenne avec les Rockets. Et si Jordan Poole suivait ce même chemin à Washington ?

C’est la théorie lancée par Kevin Garnett, dans son émission « K.G. Certified ». Il dresse un parallèle entre le MVP 2018, qui était derrière Kevin Durant et Russell Westbrook à Oklahoma City, et Jordan Poole, barré par Stephen Curry et Klay Thompson à Golden State. Pour le MVP 2004, l’ancien des Warriors peut devenir le « nouveau James Harden ».

« Harden a très bien géré ça. L’équipe était derrière lui, la franchise aussi, et les entraîneurs également. On lui a donné la confiance nécessaire pour être lui-même et c’est ce qu’il se passe ici pour moi », réagit-il pour Monumental Sports Network. « Le coach me permet d’être agressif, de jouer mon jeu, tout comme mes coéquipiers. J’ai l’impression d’avoir suffisamment appris pour m’y prendre correctement et ce sera cool de voir comment ça va se passer. »

« Avoir un duo de choc, c’est plutôt cool »

Kyle Kuzma est d’accord avec la comparaison lancée par l’ancien joueur de Boston. « Comme K.G. l’a dit, Poole a le sens du spectacle. Sur le fait d’avoir été un peu freiné, c’est similaire, c’est évident. Il a désormais les clés pour faire ce qu’il veut. »

Dans des proportions bien moins importantes que James Harden, Kyle Kuzma a lui aussi vécu cette période transition en passant de Los Angeles à Washington. Joueur de complément derrière LeBron James et Anthony Davis, il a gagné en volume chez les Wizards et, avec le départ de Bradley Beal, il est désormais la star de l’équipe avec Jordan Poole. Là aussi, Kevin Garnett est enthousiaste pour cette association.

« C’est la première fois que je pourrai former un duo, un tandem. J’ai toujours fait partie de bonnes équipes qui avaient beaucoup de forts éléments. Avoir un duo de choc, c’est plutôt cool », se réjouit le champion 2022. « C’est toujours génial de voir des grands joueurs, des légendes vous respecter. Ce qu’il a dit sur moi et Jordan, c’est incroyable », poursuit Kyle Kuzma, champion en 2020, en réaction aux propos de Kevin Garnett. « On a une opportunité de faire vraiment quelque chose. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 Total 266 26 42.1 33.9 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.1 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.