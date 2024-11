Joe Mazzulla milite pour… le retour des bagarres en NBA

Alors que les Celtics se sont fait bouger à Charlotte la nuit dernière, avec Grant Williams qui tamponne Jayson Tatum, leur coach Joe Mazzulla semble plutôt du genre à apprécier ce genre d’incident quand il se met à la place des fans. En effet, le patron des champions en titre défend tout simplement l’idée qu’il faut remettre les bagarres au goût du jour en NBA.

« Sur le plan du divertissement, la principale chose dont on prive les gens, c’est de ne plus pouvoir se battre, donc j’aimerais que l’on puisse le faire de nouveau » détaille-t-il ainsi. « Qu’est-ce qui est plus divertissant qu’une petite bagarre ? Pourquoi ont-ils le droit au baseball ? Pourquoi ont-ils le droit au hockey sur glace ? Je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas pourquoi certains sports sont autorisés à le faire, alors qu’ils ont des battes, un palet, une crosse… Nous, on a juste un ballon. Pourtant, on ne peut pas se battre un peu ?«

Installer la supériorité numérique ?

Grand fan de sports de combat, et notamment de MMA, il n’est guère surprenant d’entendre Joe Mazzulla militer pour le retour des bagarres en NBA. Mais l’entraîneur de Boston, dont le souhait n’a que peu de chances de se réaliser après tous les efforts de David Stern, aimerait aussi voir arriver autre chose : la notion de supériorité numérique.

« Le basket est l’un des seuls sports où il n’y a pas de supériorité numérique » déclare-t-il. « Je crois que le football a instauré un carton bleu où un joueur doit sortir et ça donne une situation de 10-contre-9 sur le terrain, donc on devrait avoir pareil. Par exemple, quand tu reçois une faute technique ou une faute intentionnelle, tu obtiens un lancer-franc mais ce n’est pas vraiment une récompense car, si tu le rates, tu n’en profites pas vraiment. Donc il devrait y avoir une notion de supériorité numérique où l’équipe doit jouer à 5-contre-4 pendant cinq secondes ou pendant trois passes. Au lieu de remettre le ballon en jeu sur le côté, le joueur va de l’autre côté du terrain et il ne peut pas revenir avant trois secondes par exemple. »