À Phoenix, une statue de Jerry Colangelo attend d’être installée

Figure emblématique de la ville de Phoenix, Jerry Colangelo aura bientôt l’honneur de voir une statue à son effigie être érigée dans la Valley of the Sun. À condition que cela ne traîne pas car, à bientôt 85 ans, il serait regrettable qu’il n’en soit pas témoin de son vivant.

Le point positif, c’est que cette fameuse statue de 300 000 dollars, financée notamment par Michael Jordan, Mike Krzyzewski, Gregg Popovich ou encore Danny Ainge, est déjà terminée, apprend-on. Ne reste donc plus qu’à trouver un endroit où l’installer dans l’Arizona, alors que le Footprint Center n’est pas en mesure de l’accueillir devant ses portes.

Ancien general manager (1968-1995), entraîneur (1970, 1972-73) et propriétaire (1987-2004) des Suns, Jerry Colangelo a aussi contribué à ramener le baseball en ville en fondant les Diamondbacks, en plus d’aider à y installer les Coyotes en hockey sur glace et d’être le propriétaire des Rattlers en football américain et des Mercury en WNBA.

Autant dire que l’ancien patron de Team USA a énormément fait pour Phoenix, la transformant en une véritable place forte du sport américain. Ainsi, c’est la raison pour laquelle il deviendra en quelque sorte immortel avec une statue, où l’on voit l’intéressé tenir un ballon de basket et une batte de baseball.