Rudy Gobert : « Nikola Jokic connaissait notre système mieux que nous ! »

Echange amusant dans le vestiaire des Wolves après leur victoire face aux Nuggets. Alors que Rudy Gobert est interrogé par les médias locaux sur son implication dans le jeu, la conversation est interrompue par Anthony Edwards. En pleine discussion avec l’assistant Micah Nori, le leader de Minnesota veut revenir sur un système lancé dans le 4e quart-temps en sortie de temps-mort. Un système que les Nuggets vont déjouer grâce à Nikola Jokic, qui va anticiper tous les mouvements des Wolves.

« C’était dingue ! » lui répond Gobert. « Il doit y avoir un espion sur notre banc. Jokic connaissait le système alors qu’on n’avait rien dit. Il connaissait le système mieux que nous ! »

Un journaliste demande à quelle action ils font référence, et c’est Edwards qui prend le relais. « C’était dans le 4e quart-temps. Il restait trois minutes (ndlr : six minutes en fait). Juste après le temps-mort. Rudy et moi sommes sur le terrain, et cet enfoiré annonce ce qu’on va faire. Mais comment il le savait ? On n’avait rien dit ! Je ne sais pas comment il a fait. »

Rudy Gobert se marre avec les journalistes, puis il conclut : « On va lancer une enquête ! Au fait, c’était quoi votre question ? » Voici le système dont ils parlent.