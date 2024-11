Les Celtics se relancent à Charlotte

Battus il y a deux jours au terme d’un match fou sur le parquet des Pacers, les Celtics se devaient de réagir à Charlotte et ils y sont parvenus (124-109). Portés par Jayson Tatum (32 points, 11 rebonds) et Jaylen Brown (25 points, 6 rebonds, 5 passes), les champions en titre ont dû quelque peu s’employer afin de venir à bout des coéquipiers de LaMelo Ball (31 points) et Tre Mann (23 points, 5 passes).

Grâce à un Jayson Tatum intenable et déjà à 16 points dans le premier quart-temps, Boston prend un départ canon (40-25), avec une belle adresse extérieure et plusieurs paniers en deuxième chance. Outre Jaylen Brown, agressif jusqu’au cercle, l’adresse à 3-points des champions en titre retombe et les Hornets en profitent peu à peu, dans le sillage de leur duo LaMelo Ball – Tre Mann, qui dynamite la défense adverse avec toute son insouciance et sa spontanéité (71-67).

Après la pause, les deux équipes s’éteignent en attaque, avec pas mal de déchet en dehors de Tre Mann, et les débats s’équilibrent (92-86). On sent que Charlotte marche sur un fil et les Celtics ne se font pas prier pour faire la différence, en champions. Avec l’intensité de Neemias Queta dans la peinture et les efforts de la paire Tatum/Brown sur les extérieurs, notamment quand il s’agit de provoquer les fautes, les joueurs de Joe Mazzulla prennent l’ascendant et l’écart grimpe. LaMelo Ball tente de répondre comme il le peut, mais il est trop esseulé et les C’s finissent donc par avoir le dernier mot (124-109). Revanche dans 24 heures ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retrouvailles entre Charles Lee et Boston. Assistant de Joe Mazzulla la saison dernière, et donc champion NBA avec les Celtics, Charles Lee retrouvait une équipe qu’il connaît bien. Insuffisant pour lui jouer un vilain tour, mais l’occasion de la faire douter durant une bonne partie de la rencontre. Sauf que les C’s étaient plus tranchants et sereins dans les moments-clés, faisant parler leur expérience et leur maîtrise collective, même sans Al Horford (repos), pour provoquer les fautes qu’il fallait (26 à 13), punir en transition (23 points) ou planter les tirs décisifs dans une soirée pourtant quelconque à 3-points (13/42, soit 31%).

– Grant Williams, LaMelo Ball et Miles Bridges expulsés. Ancien membre des Celtics, Grant Williams n’y est pas allé de main morte quand il a tamponné Jayson Tatum, parti en contre-attaque, en fin de quatrième quart-temps. Un geste dangereux qui n’a pas plu à Jaylen Brown, venu le lui signifier directement. Quelques instants plus tard, LaMelo Ball a également reçu une flagrante (synonyme de sixième faute), après une intervention sur un tir de Jayson Tatum, avant que Miles Bridges ne soit lui aussi exclu pour avoir volleyé le ballon dans les tribunes après un coup de sifflet. Une fin de soirée houleuse pour les Hornets, donc.

– Nick Richards blessé. Déjà privés de Mark Williams, les Hornets doivent maintenant se passer de son remplaçant dans la raquette, puisque Nick Richards s’est blessé à l’épaule en première mi-temps et il a donc dû céder sa place. On ignore encore si cette alerte est sérieuse, mais cela aura permis à Moussa Diabaté de se montrer avec 7 points et 7 rebonds en 16 minutes, tandis que Tidjane Salaün a cumulé 9 points et 6 rebonds en 19 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.