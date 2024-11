Ouverture de la vente de la LeBron 22 en France !

C’est le grand jour pour la LeBron 22 ! La 22e chaussure signature de LeBron James avait été dévoilée par le King en personne en marge des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’histoire retiendra notamment que c’est avec des LeBron 22 dorées que la superstar des Lakers a décroché l’or dans la ville lumière.

Près de trois mois plus tard, le modèle débarque enfin en France ! Pour ce premier coloris baptisé « Crown Jewel », la tige oscille ici entre blanc et noir, avec des finitions ressortant en vert fluo comme la signature du joueur sur le talon. L’ensemble est complété par du rose-rouge et du gris au niveau du col.

En vente depuis minuit

La tige sera amenée à être composée de différents matériaux haut de gamme qui pourront évoluer selon les coloris. Au niveau du design, le « Swoosh » apparaît cette fois sous la forme du vague sur l’empeigne et rejoint également la semelle.

La LeBron 22 « Crown Jewel » est disponible à la vente depuis minuit sur Basket4Ballers pour le prix de 180 euros. A noter que les commandes ne seront livrées qu’à partir du 5 novembre.