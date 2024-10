Programme du soir | Duel attendu entre les Celtics et les Bucks

En amont, le Magic défie les Pacers (00h00) alors qu’il y aura pas mal de Français lors de Hawks – Wizards (00h30).

Duel intéressant entre les Knicks et les Cavaliers (00h30) mais aussi entre les Grizzlies et les Bulls (01h00) quand Victor Wembanyama et les Spurs retrouvent les Rockets (01h00).

C’est aussi l’heure de la revanche entre les Suns et les Lakers, à partir de 03h00…

Programme complet

00h00 | Orlando – Indiana

00h30 | Atlanta – Washington

00h30 | Boston – Milwaukee (beIN Sports 1)

00h30 | Miami – Detroit

00h30 | New York – Cleveland

00h30 | Toronto – Denver

01h00 | Memphis – Chicago

01h00 | San Antonio – Houston

01h30 | Dallas – Utah (beIN Sports Max 4)

03h00 | Phoenix – LA Lakers

03h00 | Sacramento – Portland