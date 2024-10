Nick Nurse et Kyle Lowry, un vieux couple obligé d’être patient

Joel Embiid et Paul George ayant débuté la saison à l’infirmerie, les Sixers ont perdu leurs deux premiers matchs, face aux Bucks et aux Raptors. Et Nick Nurse est en pleine expérimentation…

« Nous avons environ 14 nouveaux joueurs », exagère (un peu) le coach. « Nous avons beaucoup de travail pour comprendre qui nous sommes. Tout le monde veut gagner… Mais ce n’est pas facile. Je dois apprendre à les connaître. Ils doivent apprendre à me connaître. Nous devons comprendre les groupes qui fonctionnent ».

Pour le coach, pourtant critiqué pour avoir trop utilisé ses titulaires chez les Raptors, ce début de saison est l’occasion de faire confiance à d’autres joueurs. En espérant que ça paye sur le long terme.

Kyle Lowry « grognon »

« Je pense que l’on a eu suffisamment d’expérience au cours des années précédentes, par rapport aux absences, et j’essaie toujours de faire en sorte de m’enthousiasmer pour les autres gars, afin de les faire progresser, car peut-être qu’ils pourront nous aider lorsque les choses se remettront en place. C’est ce que je fais en ce moment. »

Reste que les Sixers ont pris des risques cet été, et que leur patience risque d’être mise à rude épreuve.

À 38 ans, Kyle Lowry n’a ainsi pas non plus dix saisons devant lui et Nick Nurse, qui l’a côtoyé pendant huit ans à Toronto, comme assistant puis comme « head coach », admet que le meneur n’a pas la banane en ce moment.

« Il est assez grognon » sourit ainsi le coach. « J’ai déjà vécu cela avec lui … Mais nous pouvons en quelque sorte surfer sur les vagues de nos humeurs respectives, l’un et l’autre, et tout finira par s’arranger. »