Guerschon Yabusele : « J’ai toujours dit que les meilleures équipes d’Euroleague pouvaient tenir tête à des équipes NBA »

Cinq ans après sa dernière apparition en NBA, Guerschon Yabusele a rejoué avec les Sixers, où il dispose d’un vrai rôle dans la rotation de Nick Nurse (10 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 26 minutes pour son premier match contre les Bucks).

Un retour aux États-Unis que le Français savoure et qui lui permet maintenant de souligner quelques différences avec ce qui se fait en Europe, où il a évolué entre 2013 et 2016 (Roanne, Rouen) puis surtout entre 2020 et cette année (ASVEL, Real Madrid). Mais aussi de confirmer que les meilleures équipes européennes n’ont rien à envier à certaines franchises.

« C’est encore trop tôt, car je n’ai joué qu’un match, mais j’ai toujours dit que les meilleures équipes d’Euroleague pouvaient clairement tenir tête à des équipes NBA. Je ne parle pas des meilleures équipes NBA… » explique-t-il. « En NBA, tu joues contre quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Peu importe qui touche le ballon, tu vois immédiatement le niveau. Les joueurs sont charismatiques et talentueux, c’est quelque chose de remarquable. Aussi, l’intensité est incroyable en match. Mais en Europe et en Euroligue, le jeu est plus collectif, en défense comme en attaque, dans tout ce que tu fais. Tu essaies d’utiliser les 24 secondes de chaque possession, avec des systèmes pour bien jouer et en lisant les situations. Donc ce sont deux ligues et deux niveaux de compétition différents. »

Plus à l’aise aujourd’hui

Quoi qu’il en soit, c’est ce retour en Europe qui a permis à Guerschon Yabusele de reprendre le fil de sa carrière après son premier échec en NBA. Et son chapitre espagnol est celui qui, à ses yeux, l’a le mieux préparé pour ce qui l’attend aux États-Unis.

« Le fait d’avoir joué trois ans au Real Madrid et d’avoir été confronté à des atmosphères intenses, à de fortes équipes et de très bons joueurs, ça m’a permis de gagner en expérience et de me sentir plus à l’aise sur le terrain aujourd’hui. Ça m’a beaucoup aidé » ajoute l’ailier-fort de bientôt 29 ans, pour qui revenir outre-Atlantique n’était pas une fin en soi, même si ça lui permettra de ne rien regretter plus tard.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.