Les Hawks misent gros sur le potentiel et le caractère de Jalen Johnson

Jalen Johnson avait la volonté de rester à Atlanta, il peut donc se réjouir d’avoir prolongé son contrat de cinq saisons en Géorgie. Surtout, il l’a fait en signant pour 150 millions de dollars. Ce qui n’est pas rien, même en période d’inflation des salaires.

L’intérieur des Hawks n’a pourtant montré qu’une bonne saison à 16 points et 8.7 rebonds de moyenne. Lui donner autant, c’est donc risqué. Pourquoi les dirigeants ont-ils estimé que c’était la bonne solution ?

« Jalen Johnson est un joueur que l’on voit avec nous sur le long terme, un joueur avec lequel on veut construire. Si on regarde son parcours depuis Duke, c’est une histoire de progression. C’est un joueur, avec son jeu et son caractère, qui colle avec nous, avec notre ADN », répond le GM Landry Fields, à The Athletic. « Il bosse comme un fou et il est prêt à faire le nécessaire pour s’améliorer. Pour beaucoup, ce n’est pas le cas. Il incarne tout ça. Quand on a de tels joueurs, on veut investir en eux. On est heureux et impatient car il a un gros potentiel. »

Pas un mauvais calcul financièrement

L’idée, c’est de l’associer pendant plusieurs saisons à Zaccharie Risacher, qui vient d’arriver. Les deux jeunes vont grandir ensemble et, dans quelques saisons, peut-être que ce duo aura une importance capitale à Atlanta.

De plus, les dirigeants ont certes décidé de le payer 150 millions de dollars jusqu’en 2030, mais la masse salariale va augmenter au fil des années, comme d’habitude, alors que le salaire du joueur, lui, ne bougera pas et restera à 30 millions par an. Il va donc prendre de moins en moins de place dans les comptes.

« Cela permet de ne pas avoir trop de points interrogation. On l’avait identifié comme un joueur que l’on voulait conserver à l’avenir », poursuit Landry Fields. « C’est bien que cette histoire de contrat ne flotte pas au-dessus de sa tête jusqu’à l’été prochain. Ça aide l’équipe aussi : on est engagé avec lui et il l’est avec nous. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 Total 148 21 50.6 32.8 69.4 0.9 4.5 5.4 2.0 1.7 0.7 1.0 0.6 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.