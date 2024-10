Reebok met la main sur Matas Buzelis

Reebok poursuit sa pêche aux futurs talents, et après avoir misé sur la rookie Angel Reese en WNBA, c’est sur Matas Buzelis que l’équipementier a jeté son dévolu en NBA.

Un contrat sponsoring « sneakers » pluriannuel a été convenu avec le rookie des Bulls qui devrait porter la Reebok Engine A pour ses grands débuts en NBA.

Sa présaison a ainsi confirmé tout le bien que l’on pouvait penser de lui, avec une belle panoplie offensive et un jeu agressif à tout juste 20 ans. On l’a notamment vu monter au dunk devant Giannis Antetokounmpo et s’affirmer au fil des matchs au sein de l’attaque des Bulls C’est aussi une des belles histoires de la classe 2024 puisque le poste 4 américano-lituanien, drafté en 11e position et issu d’une famille de basketteurs, est natif de Chicago, et se retrouve donc à défendre les couleurs de la ville dans laquelle il a grandi.