Avec les Hawks, Dyson Daniels se sent moins stressé

Trae Young absent, il avait le feu vert pour envoyer. Alors Dyson Daniels, pourtant peu habitué à tenter sa chance plus de dix reprises dans un match, s’est lâché face au Thunder. Avec plus ou moins de réussite. Entre ses ratés lointains et près du cercle, le joueur des Hawks a terminé avec 13 points à 5/14 aux tirs (3/7 de loin).

Mais dans ce match, perdu de peu par Atlanta, l’ancien élément des Pelicans, impliqué dans l’échange pour Dejounte Murray, a aussi fait parler ses qualités défensives et sa capacité à remplir une feuille de statistiques : 8 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

Le meneur/arrière en terminait ainsi avec une présaison plutôt réussie avec 11 points de moyenne à 42% de réussite, dont 38% de loin, en quatre apparitions comme titulaire.

« Je suis prêt pour la saison. Je déteste la préparation, la présaison, toutes ces choses. J’aime juste jouer des matchs. Je suis donc prêt à mettre les pieds sur le parquet et à avoir un impact, à défendre tout terrain, à jouer avec Trae (Young), à réussir des tirs, aller au cercle, être ce genre de gars qui fait tout », énumère le joueur de 21 ans.

Profiter de l’attention portée sur Trae Young

Surtout connu pour ses qualités défensives, il devrait ainsi soulager le meneur de jeu, peu réputé dans ce registre. La présence du shooteur pourrait aussi permettre à l’Australien de développer son jeu d’attaque.

« Trae va attirer beaucoup d’attention. Il s’agit donc de courir avec le ballon, de faire les bonnes lectures, de prendre les bonnes décisions, de sortir des écrans, de poser de bons écrans. J’ai juste hâte de jouer un match de basket, ça va être sympa », s’enthousiasme le 8e choix de la Draft 2022.

Pour sa troisième saison dans la Grande Ligue, Dyson Daniels a l’occasion de passer un cap avec deux premières saisons discrètes à New Orleans au regard de son rang à la Draft. Ce dont il a conscience : « J’étais un peu enfermé, j’avais du mal à me trouver et à trouver ce que je voulais faire. »

« J’étais tellement concentré sur le basket, sur le fait de m’assurer de me donner à 100%, que j’étais un peu crispé et pas détendu. C’était toujours stressant », qualifie Dyson Daniels, en parlant de « prendre un nouveau départ à Atlanta, avec une nouvelle équipe ». Sous le charme de la ville et de ses coéquipiers, il dit « vraiment apprécier ce changement jusqu’à présent ».

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.9 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 Total 120 20 43.5 31.2 64.5 0.8 2.7 3.5 2.5 1.7 1.1 1.0 0.3 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.