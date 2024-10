Halloween est devenu un événement incontournable en NBA et pour cause, elle est au coeur du retour de la saison régulière ! En attendant le 31 octobre, Basket4Ballers a dévoilé sa collection « Halloween » en proposant cette année une nouvelle sélection de chaussures et tee-shirts de circonstances.

L’orange reste plus que jamais la couleur mise à l’honneur comme on peut le retrouver sur trois des chaussures proposées, la Giannis Freak 6 « Fright Night », assortie d’un « Swoosh vert », la MB.03 « Halloween », ou la Giannis Immortality 4 du même nom, avec un penchant pour le vert fluo. Un coloris « Halloween » de la Nike Ja 2 pourrait compléter la collection dans les semaines à venir.

Au rayon tee-shirts, on retrouve deux tee-shirts à manches longues à l’effigie des Celtics et des Lakers, ainsi que trois coloris des tee-shirts « Kobe X-Ray », à 45 euros pièce. C’est la réédition des mythiques tees « Broken not beaten » portés par le Black Mamba après son cinquième titre NBA en 2010.

Côté « lifestyle », un coup de coeur pour les Nike Air Force 1 ’07 LV 8 et la Nike Dunk Low Retro

La collection complète est à retrouver ici