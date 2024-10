Leur histoire est désormais connue de tous : en 1997, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana décident de s’associer et de reprendre l’agence Comsport, alors propriété de François Guyot (l’actuel PDG de Spordis) et exclusivement tournée vers le marketing sportif, afin d’exporter les talents français du basket en NBA.

Selon les informations de Basket USA, les deux compères ont décidé de raconter leur American Dream dans un film, dont le nom prévu, « Le rêve américain », est éloquent. La Fédération Française de Basket-ball (FFBB), dans un email à l’attention des comités départementaux que nous nous sommes procurés, en date du lundi 14 octobre, a largement relayé la nouvelle et a d’ores et déjà fait la promotion du casting.

C’est Anthony Marciano (« Play », « Les Gamins »…) qui devrait être à la réalisation, alors que des acteurs ressemblant à Didier Mbenga, Sacha Giffa et Nicolas Batum sont recherchés pour un tournage à Paris et au Canada.

Comsport, un acteur incontournable du basket français

Vingt-sept ans après ses débuts, Comsport est ainsi devenu un acteur incontournable du basket français, avec une grosse influence sur le Vieux Continent comme outre-Atlantique.

L’agence française, dixième au niveau de la NBA, représente en effet les meilleurs talents français, tels que Victor Wembanyama, Nicolas Batum ou Rudy Gobert et les futurs grands du basket français, comme Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr ou encore Tidjane Salaün.

Contacté par Basket USA, Comsport n’a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.

De notre correspondant aux États-Unis.