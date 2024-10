Le conseil de Julius Randle à Karl-Anthony Towns

« Love, Peace and Hair Grease. » Sans doute fallait-il voir dans le tee-shirt porté par Julius Randle, faisant mention de cette expression des années 1960, une envie de dire au revoir à la scène new-yorkaise en toute quiétude.

En contraste avec les retrouvailles électriques entre les Knicks et les Wolves, deux équipes au cœur du transfert retentissant d’il y a quelques jours, impliquant notamment l’ancien intérieur local et son homologue Karl-Anthony Towns.

Désormais membre des Wolves, Julius Randle en termine avec ce chapitre passionné de sa carrière avec les Knicks. Avec des hauts – plusieurs campagnes de playoffs, trois sélections All-Star, meilleure production statistique… – et des bas. On pense évidemment à sa relation parfois enflammée avec les fans locaux.

Ce à quoi Karl-Anthony Towns pourrait lui aussi être confronté selon ses performances individuelles et celles de l’équipe. Le tuyau de Julius Randle en direction de son homologue ? « Penser simplement au basket. Restez concentré, dans le moment présent. Cet endroit a tendance à rendre les choses plus importantes que ce qu’elles semblent être sur le moment. »

Le joueur de 29 ans ne préfère pas prédire les réactions lorsqu’il jouera à nouveau au Garden – « Je les laisserai décider » – mais il reconnaît que c’est « cool » de revenir sur le célèbre terrain. « C’était une bénédiction de pouvoir jouer ici tous les soirs », lâche celui qui était en civil cette nuit.

Un rôle redéfini avec les Wolves

Dans le Minnesota, les attentes seront différentes le concernant. Le gaucher s’est engagé avec les Knicks en 2019 pour devenir la première option de l’équipe. L’arrivée de Jalen Brunson dans un second temps a rebattu les cartes. Avec les Wolves, ce rôle de leader est déjà occupé par Anthony Edwards.

Une possible aubaine pour l’ancien joueur des Lakers et des Pelicans qui se considère davantage comme « un passeur qu’un scoreur ». « C’est ce que j’aime vraiment faire. J’ai grandi en jouant ainsi. À New York, (Tom Thibodeau) avait besoin que je marque plus, et j’ai pris cette responsabilité. Jalen est arrivé et il m’a un peu déchargé de cette responsabilité. Mais j’adore créer », insiste-t-il.

En carrière, il tourne à environ 4 passes de moyenne, mais cette donnée a grimpé jusqu’à 6 unités avec les Knicks. « Et (Chris Finch) me place dans de nombreuses positions différentes pour jouer. Je suis impatient de pouvoir le montrer. Pas seulement depuis le poste, face aux prises à deux. Finch me déplace sur tout le terrain, ce qui me permet de montrer ce genre de choses. J’en suis ravi. »

Il a plusieurs mois devant lui pour afficher ses qualités dans le Minnesota avant le 17 janvier, date à laquelle les Wolves se déplaceront au Madison Square Garden.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.