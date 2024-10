Des retrouvailles électriques entre les Knicks et les Wolves !

« Je ne peux pas finir sur ma droite, Thibs… C’est ce qui arrive quand on me laisse gérer les choses ». La pique de Donte DiVincenzo depuis la ligne des lancers-francs à destination de son ancien coach, Tom Thibodeau, a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Elle résume bien l’atmosphère qui régnait pour ce match de présaison entre Knicks et Wolves, quelques semaines après le trade qui a vu Julius Randle et Donte DiVincenzo passer de New York à Minnesota pendant que Karl-Anthony Towns a fait le chemin inverse.

Dans un contexte électrique, chaque équipe a voulu montrer qu’elle était sortie gagnante de cet échange, et ce même si Julius Randle n’était pas de la partie côté Wolves. Ce qui a donné lieu à un match intense, avec notamment un Anthony Edwards déjà intenable (31 points) qui a permis aux siens de virer en tête à la pause (57-55).

L’écart est passé à +10 au retour des vestiaires (65-55), mais les Knicks ont progressivement refait leur retard, répondant en remportant le troisième quart-temps 33-26, avec un 16-4 pour terminant la période (88-83).

Le père de Jalen Brunson se chauffe avec Donte DiVincenzo

Karl-Anthony Towns a fait son chantier avec 16 points et 16 rebonds face à la paire Reid-Gobert, et les hommes de Tom Thibodeau ont pu conclure par Jalen Brunson (24 points) et la force de leur collectif (7 joueurs à 12 points et plus). C’est notamment la « second unit » qui a géré le dernier acte, entre les paniers extérieurs de Miles McBride et Landry Shamet, ou les inspirations bienvenues de Cameron Payne et Precious Achiuwa pour un succès 115-110 marqué donc par un début d’explication entre Donte DiVincenzo et l’assistant Rick Brunson, qui n’avait visiblement pas apprécié l’attitude de son ancien joueur.

La tension va à présent retomber jusqu’en fin décembre, date de la prochaine confrontation entre les deux équipes.

Après la rencontre, et alors que des comptes Twitter pensaient que Donte DiVincenzo avait remercié Tom Thibodeau de l’avoir échangé, le joueur a expliqué que sa phrase était une « private joke » avec son ancien coach, sur sa capacité à finir en dribble près du cercle. Mais les réponses qui ont fusé du banc new-yorkais ont fait sortir l’échange du registre comique. Quant à l’intéraction avec Rick Brunson, il entend gérer ça « de façon privée ».

